La decisión de los productores del campo y transportistas de bloquear autopistas, carreteras y otras vialidades de diversas zonas del país, obedece a que consideran que, a pesar del diálogo con la autoridad, no se les han resuelto sus demandas.Entre las que están políticas de apoyo a la producción en el campo y reducción de la inseguridad, señaló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)."Transportistas y productores denuncian extorsiones, robos, bloqueos y violencia en rutas agroalimentarias. Exigen un plan integral de seguridad que garantice el traslado de cosechas, insumos y mercancías, pues hoy el riesgo logístico encarece operaciones y reduce márgenes de ganancia", añadió.El GCMA enlistó las peticiones anteriores y dijo que "los convocantes subrayan que han sido escuchados en reuniones con autoridades y legisladores, pero las respuestas no han cumplido las expectativas ni resuelto la urgencia del sector".Explicó que el llamado de los productores y transportistas de este 24 de noviembre, es contar con una política agroalimentaria que incluya el reducir la dependencia alimentaria y que se evite el aumento de los costos para la población.