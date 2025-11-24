La decisión de los productores del campo y transportistas de bloquear autopistas, carreteras y otras vialidades de diversas zonas del país, obedece a que consideran que, a pesar del diálogo con la autoridad, no se les han resuelto sus demandas.

Entre las que están políticas de apoyo a la producción en el campo y reducción de la inseguridad, señaló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

"Transportistas y productores denuncian extorsiones, robos, bloqueos y violencia en rutas agroalimentarias. Exigen un plan integral de seguridad que garantice el traslado de cosechas, insumos y mercancías, pues hoy el riesgo logístico encarece operaciones y reduce márgenes de ganancia", añadió.

Las peticiones que han hecho al gobierno de México son:

Precios competitivos en la siembra de granos y oleaginosas, de acuerdo con su ingreso objetivo.

Que se les otorgue financiamiento accesible, seguro agrícola y que se les ayude a capitalizar sus unidades productivas.

Regreso al esquema de agricultura por contrato, a fin de asegurar precios, comprador y comercialización ordenada.

Defender la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), siempre y cuando se apoye a los productores mexicanos.

Piden plan integral de seguridad en el campo y carreteras seguras, protección a centros de acopio, atender y combatir las extorsiones y el robo de mercancías.

Solicitan una política agroalimentaria moderna, incluyente y técnica en favor de la productividad, logística, infraestructura, tecnificación y adopción tecnológica.

El GCMA enlistó las peticiones anteriores y dijo que "los convocantes subrayan que han sido escuchados en reuniones con autoridades y legisladores, pero las respuestas no han cumplido las expectativas ni resuelto la urgencia del sector".

Explicó que el llamado de los productores y transportistas de este 24 de noviembre, es contar con una política agroalimentaria que incluya el reducir la dependencia alimentaria y que se evite el aumento de los costos para la población.

