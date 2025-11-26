El pasado 25 de noviembre, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez , publicó desde su cuenta de X una fotografía de una pareja homoparental sosteniendo un bebé, misma que acompañó con la descripción " Esto está mal ", ante lo cual David Faitelson no dudó en responder " Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado ."

La funcionaria aseveró que la adopción de infantes por parte de las parejas del mismo sexo es algo que está mal " aunque esté de moda y sea aplaudido ". En su mensaje, difundido y viralizado en redes sociales, aseveró que “ los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad .”

Publicación de la senadora. X / @LillyTellez

La respuesta de Faitelson

Ante esta publicación, el comentarista deportivo, David Faitelson, no dudó en repostear la publicación de la funcionaria mexicana. En su publicación, el comunicador sentenció que la senadora jugara " a ser 'Dios' ", refiriéndose a que ella estaba juzgando lo que está bien y lo que está mal como si fuera una autoridad.

Faitelson, además, aseguró que " Cualquier forma de amor genuino debe ser respetado y venerado ".

Respuesta de David Faitelson para la senadora Lilly Téllez. X / @DavidFaitelson_

Ante la respuesta del comentarista, Téllez no se quedó callada. " Mejor dedíquese a analizar balones ", respondió.

La senadora aseguró que las parejas homoparentales que adoptan infantes, lo hacen como capricho, pues hacen " uso de niños para satisfacer ideologías ".

Respuesta de la senadora. X / @LillyTellez

Verástegui interviene

Otra de las voces involucradas en esta discusión mediática en redes sociales es la de Eduardo Verástegui, actor y activista político conservador mexicano, quien le respondió a Faitelson que “ La idea de que todo vale mientras haya 'afecto' es la puerta de entrada al desorden total .”

Publicación de Verástegui. X / @EVerastegui

Hasta el momento, la discusión que ha desatado la publicación de la senadora mexicana no ha dejado de ser viral en redes sociales. No se descarta que más voces de la política de nuestro país se sumen al debate.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF