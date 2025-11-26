La Secretaría de Economía y Federal Express Corporation (FedEx) firmaron un convenio de colaboración que busca consolidar a México como un referente estratégico en materia logística, reforzando su papel como un país clave para el comercio, la inversión y el crecimiento económico regional.

En el evento estuvieron presentes la titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, Andrea Genoveva Solano Rendón , y la directora de Ventas de FedEx Express México, Verónica Álvarez .

La secretaría y la empresa de transporte exprés más grande del mundo, además, aseguraron que la firma de este convenio está destinado a fortalecer la competitividad y capacidad exportadora de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas (MiPymes) .

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales , resaltó: “ nos parece muy importante esta iniciativa proactiva de FedEx, que no solamente implica expandir su trabajo en México, no solamente implica invertir más en México, sino trabajar con las empresas para que puedan lograr esto ”.

Subrayó que, en el actual contexto económico, es necesario replantear diversos dilemas, entre ellos facilitar y fortalecer la logística en el país. Señaló que este es un reto evidente, especialmente ante las conversaciones del T-MEC, ya que para que México pueda aprovechar plenamente la integración con América del Norte se requieren mejoras en distintos frentes.

Por su parte, el director general de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, Fernando Díaz Barrero , destacó que “ este convenio es una pieza clave dentro del Plan México, una estrategia que coloca en su centro a la producción nacional, el contenido local y el desarrollo económico basado en el talento mexicano ”.

“ FedEx cree firmemente en el potencial de México y en la fuerza de sus emprendedores. Desde hace 35 años trabaja junto al Gobierno y al sector logístico para fortalecer la competitividad del país. Este convenio con la Secretaría de Economía reafirma el compromiso de impulsar a las MiPymes, facilitando su expansión y conectando la innovación mexicana y lo Hecho en México con oportunidades en todo el mundo ”, comentó Jorge L. Torres, vicepresidente de Operaciones de FedEx México .

