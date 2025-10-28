El bloqueo que cientos de productores sostienen bloqueos en diferentes puntos carreteros y autopistas de Jalisco, así como de otras vialidades de la República Mexicana, ya acumula varias horas. Desde el día de ayer, múltiples cruces se encuentran parados debido a que los productores de maíz exigen un mejor precio para su producto. En específico, solicitan que la tonelada de maíz se establezca a 7 mil 200 pesos a la venta.En ese sentido, la Policía Vial Jalisco confirmó que, debido a estas manifestaciones, se reportan bloqueos en las siguientes once vialidades:A través de sus perfiles oficiales de Instagram y Facebook, ETN Turistar Lujo publicó el siguiente mensaje:"Derivado de bloqueos carreteros en distintos puntos del país, nuestros servicios podrían presentar demoras en llegadas y salidas. Solicitamos estar atentos a actualizaciones", publicó la empresa en redes sociales. Hasta el momento no se ha informado una cancelación del servicio, sin embargo, la empresa solicita mantenerse atento a las redes sociales oficiales para recibir cambios y actualizaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB