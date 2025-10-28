El bloqueo que cientos de productores sostienen bloqueos en diferentes puntos carreteros y autopistas de Jalisco, así como de otras vialidades de la República Mexicana, ya acumula varias horas. Desde el día de ayer, múltiples cruces se encuentran parados debido a que los productores de maíz exigen un mejor precio para su producto. En específico, solicitan que la tonelada de maíz se establezca a 7 mil 200 pesos a la venta.

En ese sentido, la Policía Vial Jalisco confirmó que, debido a estas manifestaciones, se reportan bloqueos en las siguientes once vialidades:

Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km. 40)

Autopista 90 (Caseta de Ocotlán)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril)

Autopista 15D (Caseta de Zapotlán del Rey)

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (a la altura de Laboratorios Pisa)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Crucero a Nextipac)

ETN advierte demoras debido al bloqueo de las carreteras por manifestaciones de productores de maíz

A través de sus perfiles oficiales de Instagram y Facebook, ETN Turistar Lujo publicó el siguiente mensaje:

"Derivado de bloqueos carreteros en distintos puntos del país, nuestros servicios podrían presentar demoras en llegadas y salidas. Solicitamos estar atentos a actualizaciones", publicó la empresa en redes sociales.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Hasta el momento no se ha informado una cancelación del servicio, sin embargo, la empresa solicita mantenerse atento a las redes sociales oficiales para recibir cambios y actualizaciones.

Te puede interesar: En este lugar de México se construirá el Costco más grande de Latinoamérica

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB