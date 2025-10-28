Maiceros acuerdan desbloquear momentáneamente carreteras en Jalisco

Los productores de maíz, que se manifiestan desde ayer en varios puntos del país, acordaron tan solo hace un momento desbloquear momentáneamente las carreteras y autopistas que mantienen cerradas desde este pasado 27 de octubre.Ricardo Hernández, uno de los productores del movimiento, explicó que se acordó tomar esta medida para afectar lo menos posible a la ciudadanía.El entrevistado explicó que seguirán con las negociaciones con el gobierno federal y con los diputados de la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión hasta llegar a un acuerdo.Desde la tarde del lunes, cientos de productores tomaron diferentes puntos, carreteros y autopistas del estado jalisciense para exigir un mejor precio del maíz. A pesar de que los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) les ofrece llegar a los 6 mil 50 pesos. Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución.Hasta el momento, hay bloqueos carreteros en al menos siete de los ingresos y salidas del Área Metropolitana de Guadalajara, donde la Policía Estatal de Caminos, Policía Estatal Preventiva, Policía Regional y la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco mantienen vigilancia y apoyo. Además, también se reporta la presencia del equipo aerotáctico Titán con recorridos aéreos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO