Bloqueos en Jalisco: estos son los puntos que se mantienen afectados hoy 28 de octubre

Desde la tarde de ayer lunes, agricultores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas en Jalisco para exigir un mejor precio del maíz. Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) les ofreció llegar a los 6 mil 050 pesos.Hoy martes 28 de octubre los maiceros aseguraron que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable.La Policía Vial señala que antes del corte del mediodía se registran 11 bloqueos viales en distintos puntos de Jalisco debido a la manifestación de los productores de maíz.- Zapotlán del Rey (km 446) - Plaza Cobro Ocotlán (km 426) - Entronque La Barca (km 402) - Vista Hermosa (km 390) - Plaza Cobro Ecuandureo (km 360) - Plaza Cobro Panindícuaro (km 307) - Plaza Cobro Zinapécuaro (km 202) - Ramal La Barca - Jiquilpan (km 10+500)- Caseta de peaje autopista de Occidente Atlacomulco – Zapotlanejo - Caseta de peaje autopista de Occidente Km 390 - Tanhuato-Vista Hermosa entronque a la autopista - La Piedad-Numarán a la altura de Villas de las Lomas - Caseta de peaje Autopista Occidente México-Guadalajara kilómetro 360 - Carretera federal Jiquilpan - Sahuayo Referencia: Glorieta de Liconsa - Carretera Venustiano Carranza - La Barca Ref. Crucero 4 Esquinas