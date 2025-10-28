Martes, 28 de Octubre 2025

Bloqueos en Jalisco: estos son los puntos que se mantienen afectados hoy 28 de octubre

Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable

Por: Oralia López

Desde la tarde de ayer martes, agricultores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas en Jalisco para exigir un mejor precio del maíz. ESPECIAL

Desde la tarde de ayer lunes, agricultores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas en Jalisco para exigir un mejor precio del maíz. Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) les ofreció llegar a los 6 mil 050 pesos.

Hoy martes 28 de octubre los maiceros aseguraron que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable.

La Policía Vial señala que antes del corte del mediodía se registran 11 bloqueos viales en distintos puntos de Jalisco debido a la manifestación de los productores de maíz.

Los puntos bloqueados son:

  • Km 40 Carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada
  • Autopista 90 caseta de Ocotlán
  • Carretera 15 Guadalajara-Nogales, a la altura del Technology Park: vialidad bloqueada
  • Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000: vialidad bloqueada
  • Carretera La Barca-Atotonilco el Alto (Vías del ferrocarril)
  • Autopista 15 D caseta de Zapotlán del Rey (Autopista México–Guadalajara): vialidad bloqueada
  • Autopista 80D Guadalajara-Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)
  • Carretera 80 Guadalajara-Los Altos (Monumento al huevo Tepatitlán)
  • Carretera 15 Guadalajara-Nogales en el crucero de Nextipac
  • Carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Otros puntos bloqueados:

  • Autopista León - Aguascalientes: bloqueos en troncal a la altura de Central de Abastos y Plan de Ayala
  • Autopista Maravatío - Zapotlanejo: bloqueos en

- Zapotlán del Rey (km 446)
- Plaza Cobro Ocotlán (km 426)
- Entronque La Barca (km 402)
- Vista Hermosa (km 390)
- Plaza Cobro Ecuandureo (km 360)
- Plaza Cobro Panindícuaro (km 307)
- Plaza Cobro Zinapécuaro (km 202)
- Ramal La Barca - Jiquilpan (km 10+500)

Además, en Michoacán:

- Caseta de peaje autopista de Occidente Atlacomulco – Zapotlanejo
- Caseta de peaje autopista de Occidente Km 390
- Tanhuato-Vista Hermosa entronque a la autopista
- La Piedad-Numarán a la altura de Villas de las Lomas
- Caseta de peaje Autopista Occidente México-Guadalajara kilómetro 360
- Carretera federal Jiquilpan - Sahuayo Referencia: Glorieta de Liconsa
- Carretera Venustiano Carranza - La Barca Ref. Crucero 4 Esquinas

