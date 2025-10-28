Este martes la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) dio a conocer sobre el resguardo y rescate de una mujer quien previamente había sido privada de la libertad, y por quien sus captores exigían la cantidad de 50 mil pesos para liberarla.

Fueron oficiales de la Comisaría de Inteligencia, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad, quienes localizaron, rescataron y resguardaron en la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque a la mujer, como parte del dispositivo de seguridad permanente en la terminal y derivado de labores de inteligencia, afirmó la dependencia estatal.

La joven relató que un día antes, por la mañana, tres hombres la habrían forzado a subir a un vehículo tipo sedan en la colonia Las Huertas, en el municipio de Tlaquepaque, para posteriormente trasladarla hacia un rumbo desconocido, a una casa aparentemente abandonada.

De acuerdo con los padres de la joven, recibieron mensajes de parte de los captores donde les exigían 50 mil pesos para la liberación de su hija, por lo que reportaron el hecho de inmediato a las autoridades estatales.

"Luego de labores de rastreo vía GPS a través de un dispositivo electrónico, la posición de la joven arrojaba coordenadas en inmediaciones de la estación de autobuses, por lo que el dispositivo de búsqueda se avocó a la zona. Según testigos, la mujer habría sido dejada en el punto por un vehículo tras percatarse de la presencia policial, para después acelerar su marcha y retirarse", notificó la Secretaría de Seguridad.

Tras su hallazgo, los uniformados solicitaron atención de servicios médicos para verificar su estado de salud y poder regresarla a su núcleo familiar.

