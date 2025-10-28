Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Michoacán, Chiapas y Oaxaca registraron actividad sísmica durante la madrugada de este 28 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

Durante la jornada de ayer, los sismos más fuertes que se registraron sucedieron en los estados de Chiapas y Veracruz , ambos durante la madrugada.

El primer movimiento telúrico se registró 137 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a las 02:12 horas. La magnitud de este sismo fue de 4 y la profundidad fue de 16 kilómetros.

Minutos más tarde, a las 02:37 horas, se presentó el segundo sismo más fuerte de ayer 50 km al suroeste de Sayula de Alemán, en Veracruz, de magnitud 4 con una profundidad de 120.6 km.

Temblores registrados este 28 de octubre

Este martes 28 de octubre, la actividad sísmica fue registrada nuevamente en Chiapas, pero esta vez se unieron los estados de Oaxaca y Michoacán. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a los estados del sur de México.

Michoacán

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.2 01:51:57 102 km al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas 17.8 km

Chiapas

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 06:03:19 203 km al suroeste de Mapastepec 15.5 km

Oaxaca

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.3 06:33:46 28 km al oeste de Matías Romero 98.1 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

Te recomendamos: Compra todo lo que necesitas para tu altar de muertos en estos mercados

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF