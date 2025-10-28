Desde el día de ayer, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas de Jalisco como parte de las manifestaciones para exigir un mejor precio del maíz. Los productores de dicho producto solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz a espera de la respuesta de las autoridades. Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha ofrecido llegar a los 6 mil 050 pesos.

Al momento, la Policía Vial Jalisco confirmó que, debido a estas manifestaciones, se reportan bloqueos en las siguientes once vialidades:

Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km. 40)

Autopista 90 (Caseta de Ocotlán)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril)

Autopista 15D (Caseta de Zapotlán del Rey)

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (a la altura de Laboratorios Pisa)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Crucero a Nextipac)

Vallarta Plus suspende servicios debido a bloqueos carreteros

Ante ello, la línea de autobuses Vallarta Plus que conecta al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con terminales en Rincón de Guayabitos, Puerto Vallarta y hasta siete en Nayarit, ha suspendido sus servicios.

La información fue revelada a través de un comunicado compartido en redes sociales:

"Estimados pasajeros: Les informamos que, debido al bloqueo de carreteras en el estado de Jalisco por manifestaciones de agricultores, nuestros servicios se encuentran temporalmente suspendidos" advirtió la empresa.

Para aquellos que contaban con boleto comprado para utilizar alguno de los servicios ofrecidos por la empresa, en el mismo comunicado se aclaró: "Les recodamos que su boleto conserva una vigencia de un año a partir de la fecha de compra y puede ser utilizado con cambios ilimitados de fecha y hora, sin costo adicional".

