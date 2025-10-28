Desde la tarde de este lunes, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado de Jalisco para exigir un mejor precio del maíz.Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural les ofreció llegar a los 6 mil 050 pesos, por lo que no hubo un acuerdo.Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido, hasta no tener una resolución favorable.Por otro lado, los usuarios automovilistas que se quedaron varados desde ayer por el paro de productores de maíz ya cumplieron más de 17 horas atorados en carreteras y las autopistas.Estos son los bloqueos viales en distintos puntos del estado debido a manifestaciones de productores de maíz.Te puede interesar: *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV