Desde la tarde de este lunes, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado de Jalisco para exigir un mejor precio del maíz.

Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural les ofreció llegar a los 6 mil 050 pesos, por lo que no hubo un acuerdo.

Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido, hasta no tener una resolución favorable.

Por otro lado, los usuarios automovilistas que se quedaron varados desde ayer por el paro de productores de maíz ya cumplieron más de 17 horas atorados en carreteras y las autopistas.

Videos con las largas filas de autos:

Estos son los bloqueos viales en distintos puntos del estado debido a manifestaciones de productores de maíz.

Zonas bloqueadas:

Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km. 40)

Autopista 90 (Caseta de Ocotlán)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril)

Autopista 15D (Caseta de Zapotlán del Rey)

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Crucero a Nextipac)

Te puede interesar:

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV