Automovilistas que se quedaron varados desde ayer por el paro de productores de maíz ya cumplieron 17 horas atorados en carreteras y las autopistas.Un caso es el de Jorge Triana, quien ayer se quedó atorado en la autopista Morelia-Guadalajara a la altura del municipio de Ecuandureo."Veníamos mi esposa y yo desde Morelia veníamos a las 3 de la tarde de ayer, cuando llegamos había como cinco kilómetros de vehículos y ahora son como 13 kilómetros", explicó.El integrante del sindicato del SNTE explicó que no tiene alternativas para moverse por otras vías."No hay cómo regresarte, ni para atrás ni para adelante; la mayoría son transportistas de carga pesada, camiones de pasajeros, automovilistas que también están desesperados", explicó.En el kilómetro 40, automovilistas también lamentaron los bloqueos de los maiceros."Esto nos afecta mucho, normalmente hago cuatro horas y ya tengo mucho tiempo, yo trabajo en una fábrica de dulces, llevo celofán, llevo dulces", dijo Juan Carlos Juárez."Vengo de Manzanillo y tengo una cita a las cinco de la tarde en una clínica del IMSS, entonces me tuve que bajar para caminar para poder llegar", comentó Marcelino."Yo vengo de fuera, voy para Nayarit y ya valió madre, no nos queda otra más que esperar", explicó un automovilista que transportaba muebles."Yo voy a San Luis Soyatlán, tengo negocios y cosas que hacer, también necesitamos comer y no se vale que nos tengan tan restringidos, sí nos pega", añadió Eduardo del Toro.Desde la tarde de este lunes, cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas del estado para exigir un mejor precio del maíz. Los productores solicitan un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y la Sader les ofreció llegar a los 6 mil 050 pesos. Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable.