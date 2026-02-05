La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UPCBJ) anunció este jueves que seis playas del estado fueron clasificadas con bandera roja, es decir, se prohibió el acceso a estas zonas.El personal de guardavidas de esta unidad informó que algunas playas del municipio de Puerto Vallarta se encuentran con acceso restringido al mar debido condiciones de oleaje que generan corrientes de retorno, lo que representa alto riesgo para ingresar al mar.Playas con Bandera Roja: Protección Civil cuenta con indicadores que funcionan para proteger las vidas de las personas en las playas. Estas clasificaciones se dan a conocer para que las y los visitantes identifiquen los riesgos actuales en las zonas costeras.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF