Jalisco | Puerto Vallarta

Protección Civil anuncia al menos cinco playas con bandera roja en Puerto Vallarta

Protección Civil cuenta con indicadores que funcionan para proteger la integridad de las personas en las playas 

Por: Fabián Flores

El personal de guardavidas de esta unidad informó que diversas playas de Puerto Vallarta se encuentran con acceso restringido al mar. EL INFORMADOR / NTX / ARCHIVO

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UPCBJ) anunció este jueves que seis playas del estado fueron clasificadas con bandera roja, es decir, se prohibió el acceso a estas zonas.

El personal de guardavidas de esta unidad informó que algunas playas del municipio de Puerto Vallarta se encuentran con acceso restringido al mar debido condiciones de oleaje que generan corrientes de retorno, lo que representa alto riesgo para ingresar al mar.

Playas con Bandera Roja:

  • Playa de Oro
  • Playa Camarones
  • Playa Malecón
  • Playa Muertos
  • Playa Conchas Chinas
  • Playa Palmares

 Comunicado de la UPCBJ en redes sociales. X / @PCJalisco
¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Protección Civil cuenta con indicadores que funcionan para proteger las vidas de las personas en las playas. Estas clasificaciones se dan a conocer para que las y los visitantes identifiquen los riesgos actuales en las zonas costeras.

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

Recomendaciones de la UPCBJ

  • Evita ingresar al mar
  • Respeta los señalamientos y banderas
  • Atiende las indicaciones del personal guardavidas

