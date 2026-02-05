La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UPCBJ) anunció este jueves que seis playas del estado fueron clasificadas con bandera roja, es decir, se prohibió el acceso a estas zonas.

El personal de guardavidas de esta unidad informó que algunas playas del municipio de Puerto Vallarta se encuentran con acceso restringido al mar debido condiciones de oleaje que generan corrientes de retorno, lo que representa alto riesgo para ingresar al mar.

Playas con Bandera Roja :

Playa de Oro

Playa Camarones

Playa Malecón

Playa Muertos

Playa Conchas Chinas

Playa Palmares

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Protección Civil cuenta con indicadores que funcionan para proteger las vidas de las personas en las playas. Estas clasificaciones se dan a conocer para que las y los visitantes identifiquen los riesgos actuales en las zonas costeras.

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja: Prohibido ingresar al mar

Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

Recomendaciones de la UPCBJ

Evita ingresar al mar

Respeta los señalamientos y banderas

Atiende las indicaciones del personal guardavidas

