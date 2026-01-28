Tras la balacera ocurrida la tarde de ayer en la colonia Jardines del Tepeyac, en Zapopan, la Fiscalía de Jalisco informó esta mañana que ya suman dos muertos tras los hechos de violencia, de los cuales un abogado fiscalista era el objetivo principal de los agresores.

La persona fallecida era uno de los escoltas del abogado, quien repelió la agresión y resultó herido por impacto de bala. Con ello se suma a la muerte de uno de los presuntos sicarios, quien falleció ayer en la Cruz Verde Norte cerca de las 14:30 horas. En tanto, otro presunto agresor, quien llegó ayer a la Cruz Verde Las Águilas por sus propios medios también herido por impacto de proyectil de arma de fuego, ya fue dado de alta y se encuentra detenido.

Uno de ellos permanece hospitalizado en condición regular de salud.

“El despliegue realizado apenas instantes después de esta agresión a balazos permitió identificar de inmediato a los atacantes y, bajo custodia, llevarlos a recibir atención médica”, añadió la dependencia en un comunicado.

