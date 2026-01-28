Año Nuevo Chino 2026 en Guadalajara: Conoce las actividades GRATIS del festival

El Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara invita a celebrar el Año del Caballo del Año Nuevo Chino 2026, una gran fiesta cultural en la que podrás participar y vivir la tradición china de cerca con actividades completamente gratuitas.

La cita es el próximo sábado 7 de febrero de este 2026 a las 11:00 am en el Teatro Experimental de Jalisco con ubicación en: Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, 44460 Guadalajara, Jal.

El evento es para todas las edades, por lo que no dudes en asistir con tu familia, amigos o tu enamorado, pues es un plan perfecto para una date llena de nuevos aprendizajes.

Actividades gratuitas en Guadalajara por el Año Nuevo Chino

El Año del Caballo simboliza la energía, el movimiento y los nuevos comienzos, por lo que dicho día el Instituto Confucio de Guadalajara te ofrece las siguientes actividades gratuitas:

Lo que podrás disfrutar en el escenario

Presentaciones de canto coral y música en vivo

Danzas tradicionales y contemporáneas

Recitales de poesía

Relatos y experiencias de estudiantes mexicanos que realizaron intercambios en China

Exhibición grupal de tai chi

Música interpretada con instrumentos tradicionales chinos como el dizi y el hulusi

Espacios especiales de intercambio cultural entre China y México

Actividades interactivas para el público

Taller de elaboración de nudos chinos

Arte de papel recortado con el signo zodiacal del Caballo

Ceremonia simbólica para colgar faroles y pedir buenos deseos

Prueba de Hanfu, el traje tradicional chino, con sesión de fotos

Escritura de 春联 (coplas de Año Nuevo) y del carácter 福, símbolo de fortuna y bendiciones

Juegos tradicionales como ajedrez chino, mahjong y más

Zona gastronómica con sabores chinos (sujeto a disponibilidad)

Dinámicas, rifas y participación del público durante todo el evento

Una oportunidad única para celebrar, aprender y conectar culturas en un solo lugar.

CORTESÍA/ Instituto Confucio de Guadalajara

