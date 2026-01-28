Año Nuevo Chino 2026 en Guadalajara: Conoce las actividades GRATIS del festival

El Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara invita a celebrar el Año del Caballo del Año Nuevo Chino 2026, una gran fiesta cultural en la que podrás participar y vivir la tradición china de cerca con actividades completamente gratuitas.La cita es el próximo sábado 7 de febrero de este 2026 a las 11:00 am en el Teatro Experimental de Jalisco con ubicación en: Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, 44460 Guadalajara, Jal.El evento es para todas las edades, por lo que no dudes en asistir con tu familia, amigos o tu enamorado, pues es un plan perfecto para una date llena de nuevos aprendizajes. El Año del Caballo simboliza la energía, el movimiento y los nuevos comienzos, por lo que dicho día el Instituto Confucio de Guadalajara te ofrece las siguientes actividades gratuitas: Una oportunidad única para celebrar, aprender y conectar culturas en un solo lugar. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA