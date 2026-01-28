Miércoles, 28 de Enero 2026

Año Nuevo Chino 2026 en Guadalajara: Conoce las actividades GRATIS del festival

El Año del Caballo simboliza la energía, el movimiento y los nuevos comienzos, por ello el Instituto Confucio de Guadalajara ofrecerá actividades gratuitas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Una oportunidad única para celebrar, aprender y conectar culturas en un solo lugar. ESPECIAL/ Pixabay/ Instituto Confucio de Guadalajara

El Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara invita a celebrar el Año del Caballo del Año Nuevo Chino 2026, una gran fiesta cultural en la que podrás participar y vivir la tradición china de cerca con actividades completamente gratuitas.

La cita es el próximo sábado 7 de febrero de este 2026 a las 11:00 am en el Teatro Experimental de Jalisco con ubicación en: Calz Independencia Sur S/N, La Aurora, 44460 Guadalajara, Jal.

El evento es para todas las edades, por lo que no dudes en asistir con tu familia, amigos o tu enamorado, pues es un plan perfecto para una date llena de nuevos aprendizajes. 

Actividades gratuitas en Guadalajara por el Año Nuevo Chino

El Año del Caballo simboliza la energía, el movimiento y los nuevos comienzos, por lo que dicho día el Instituto Confucio de Guadalajara te ofrece las siguientes actividades gratuitas: 

Lo que podrás disfrutar en el escenario

  • Presentaciones de canto coral y música en vivo
  • Danzas tradicionales y contemporáneas
  • Recitales de poesía
  • Relatos y experiencias de estudiantes mexicanos que realizaron intercambios en China
  • Exhibición grupal de tai chi
  • Música interpretada con instrumentos tradicionales chinos como el dizi y el hulusi
  • Espacios especiales de intercambio cultural entre China y México

Actividades interactivas para el público

  • Taller de elaboración de nudos chinos
  • Arte de papel recortado con el signo zodiacal del Caballo
  • Ceremonia simbólica para colgar faroles y pedir buenos deseos
  • Prueba de Hanfu, el traje tradicional chino, con sesión de fotos
  • Escritura de 春联 (coplas de Año Nuevo) y del carácter 福, símbolo de fortuna y bendiciones
  • Juegos tradicionales como ajedrez chino, mahjong y más
  • Zona gastronómica con sabores chinos (sujeto a disponibilidad)
  • Dinámicas, rifas y participación del público durante todo el evento

Una oportunidad única para celebrar, aprender y conectar culturas en un solo lugar.

 CORTESÍA/ Instituto Confucio de Guadalajara
CORTESÍA/ Instituto Confucio de Guadalajara

