Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 31 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este miércoles 31 de diciembre prevé que estará con nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 3 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

