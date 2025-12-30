Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 30 de diciembre determina que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque