Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en El Salto para este martes 30 de diciembre determina que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

