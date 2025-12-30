Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 30 de diciembre determina que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 5 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

