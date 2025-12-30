Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 30 de diciembre informa que estará con algo de nubes con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

