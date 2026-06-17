Ayuntamiento de Guadalajara destinará 20 millones de pesos para calles y mercado en El Retiro

Algunas calles de la colonia El Retiro, así como el Mercado Eulogio Parra, serán rehabilitadas como parte de los compromisos adquiridos en el Martes Comunitario de este 16 de junio.

Así lo anunció la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien dijo que la inversión servirá para rehabilitar vialidades prioritarias de la colonia, así como intervenir el Mercado Eulogio Parra, "pues es un punto de encuentro y de importancia económica para la comunidad".

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Estos trabajos, afirmó Delgadillo, impulsarán la transformación urbana de El Retiro, mejorarán la infraestructura pública y fortalecerán espacios fundamentales para la vida comunitaria.

"Le vamos a invertir 15 millones de pesos para arreglar nuestro mercado. Y también vamos a meterle 5 millones de pesos para arreglar calles", afirmó.

Autoridades atenderán solicitudes vecinales con acciones enfocadas en movilidad, servicios y seguridad

Durante el Martes Comunitario, la presidenta estableció una serie de compromisos derivados de las peticiones realizadas por las y los vecinos.

Entre los compromisos asumidos destaca la atención del arbolado mediante labores de clareo, mantenimiento y, en los casos necesarios, el retiro de ejemplares que representen algún riesgo para la población.

Además, se instalarán reductores de velocidad y se realizarán trabajos de balizamiento para reforzar la seguridad vial y disminuir riesgos para peatones y automovilistas. Asimismo, se dará seguimiento a los reportes de vehículos abandonados identificados durante el recorrido.

En materia de seguridad, se fortalecerán los mecanismos de comunicación vecinal mediante el reforzamiento del chat de seguridad de la colonia, una herramienta que permitirá mejorar la coordinación entre la ciudadanía y las autoridades.

Respecto a las problemáticas relacionadas con el suministro de energía eléctrica, se realizarán gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender los reportes realizados por las y los vecinos, incluido el seguimiento específico al transformador ubicado sobre la calle Gonzalo Curiel.

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas llevará a cabo una revisión de banquetas prioritarias para identificar necesidades de intervención y mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal en la zona.

También se analizará la factibilidad de desarrollar un parque de bolsillo en el cruce de las calles Alejandrina y Gonzalo Curiel, con el objetivo de generar nuevos espacios públicos para la convivencia, la recreación y el encuentro comunitario.

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Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara reafirma su compromiso de mantener una administración cercana a la ciudadanía, que escucha, atiende y trabaja de manera coordinada con las y los vecinos para construir mejores entornos y fortalecer la calidad de vida en las colonias de la ciudad.

SABER MÁS:

La remodelación del Mercado General Eulogio Parra, ubicado en la intersección de la calle Rubí y Torres Quintero, tendrá las siguientes acciones:

Impermeabilización de cubiertas

Rehabilitación de enjarres, pinturas y baños

Rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias

Reconstrucción de pisos

Adecuación de área de aseo

Adecuación de área de basura

Valoración y rehabilitación de cisternas

Reconstrucción de cubiertas en riesgo de colapso

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