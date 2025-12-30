Esta es la última semana del último mes del año; en ella podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Uva blanca sin semilla por kilo a $79.80 pesos

Todas las manzanas a granel a $34.80 pesos el kilo

Uva globo o roja sin semilla por kilo a $74.80 pesos

Uva roja con semilla por kilo a $69.80 pesos

Papa blanca por kilo a $19.80 pesos

Charola de fresas a $64.80 pesos

Limón con semilla por kilo a $19.80 pesos

Caña de azúcar por kilo a $29.90 pesos

Aguacate hass en malla a $29.80 pesos

Cebolla amarilla por kilo a $14.90 pesos

Tomate verde sin cáscara por kilo a $48.80 pesos

Elote blanco por pieza a $11.80 pesos

Jícama por kilo a $24.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pavo natural por kilo a $69 pesos

Pierna de cerdo fresca por kilo a $89 pesos

Pavo ahumado por kilo a $99 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $118.90 pesos

Chamorro de cerdo por kilo a $64.90 pesos

Espinazo de cerdo por kilo a $38 pesos

Manitas de cerdo por kilo a $64 pesos

Filete mojarra granja por kilo a $114 pesos

Sierra congelada por kilo a $79.90 pesos

Barra de surimi de cangrejo por kilo a $109 pesos

Lomo de bacalao por kilo a $409 pesos

Filete de bacalao por kilo a $359 pesos

Bacalao desmenuzado por kilo a $354 pesos

