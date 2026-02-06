Con el "Operativo de Rastreo y Localización de Objetivos Prioritarios", elementos de la Policía de Jalisco capturaron en Zapopan a un hombre que presuntamente contaba con orden de aprehensión vigente por homicidio.

La Comisaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad informó esta mañana que recibió informes sobre la búsqueda de quien está identificado como Edgar "N", investigado por su presunta participación en un caso de homicidio, según una carpeta abierta en 2023.

Luego de un análisis de información y cruces en bases de datos, se detectaron los puntos que frecuentaba el sujeto y se desplegaron elementos de la Policía del Estado para su localización.

El despliegue rindió resultados en Patria y Boulevard Puerta de Hierro, en la Colonia San Bernardo, en donde detectaron a un sujeto con las características del objetivo prioritario, quien presuntamente intentó huir, pero fue capturado metros adelante.

Tras verificar que se trataba de Edgar "N", de 33 años, los oficiales lo capturaron y pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público, para su traslado ante un juez de control.

