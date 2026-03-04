Esta mañana se informó que el proceso de transferencia de los derechos del Atlas presenta avances significativos. Desde España, Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, confirmó la existencia de negociaciones entre tres y cuatro grupos interesados en la compra del equipo.

En ese sentido, el propio Irarragorri reveló el nombre de José Miguel Bejos, empresario mexicano que sería parte de uno de los grupos interesados en la operación. Esto fue lo que dijo el presidente de Grupo Orlegi:

"Conozco muy bien a José Miguel Bejos, es un buen amigo, es un gran empresario. Son una de las partes que están en el proceso, no estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie, y tenemos tres o cuatro grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano", declaró el directivo.

Atlas cambiará de dueños por cuarta ocasión en su historia luego de que la gestión de los rojinegros fuese dirigida por los socios del club, primero; por Grupo Salinas, posteriormente; y por Grupo Orlegi, en el futuro reciente. Sin embargo, ante la solicitud de la Liga MX de eliminar la multipropiedad, el club tapatío se prepara para cambiar de mandos una vez más.

¿Quién es José Miguel Bejos?

José Miguel Bejos es un empresario licenciado como economista por parte de la Universidad Anáhuac que ha incursionado en actividades empresariales, de construcción, publicidad e incluso en el sector deportivo. En caso de que avance el proceso de transferencia de derechos, el Atlas no será el primer club deportivo en el que se encuentre involucrado el empresario, ya que es presidente ejecutivo de Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) desde 2018.

Bejos también es socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU) y se ha desarrollado en una compañía constructora con proyectos importantes desde hace varios años.

