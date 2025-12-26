La clase trabajadora será la que más resienta el impacto del alza de la tarifa al transporte público de 1.50 pesos a partir de abril del próximo año aseguran especialistas.

“Será un impacto en el bolsillo para todos los ciudadanos, por más que salga el gobernador a mencionar que no iba a permitir este aumento de 14 pesos. Es un golpe al bolsillo de todos, principalmente de la clase trabajadora”, dijo Adonais Lee, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

El especialista añadió que no existen las condiciones actualmente para incrementar las tarifas del transporte público.

“No existe ese servicio de calidad o una señal que nos diga que mejorará el servicio del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, más que este aumento de apoyo para las y los ciudadanos en realidad es un apoyo para las empresas que tienen la operación del transporte público en la ciudad”, subrayó.

La Comisión Tarifaria del Transporte Público sesionó y aprobó una tarifa técnica de 14 pesos, que corresponde al costo real del servicio. No obstante, conforme a la normatividad vigente, la definición final de la tarifa aplicable corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado el cual anunció que dará un subsidio de 3 pesos para que quede en 11 pesos.

La Universidad de Guadalajara y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco votaron en contra de este incremento.

