Lemus rechaza endeudamiento para obras del SIAPA; insiste en esquema financiero con iniciativa privada

Para las obras de ampliación de las Plantas Potabilizadoras y la construcción del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara para modernizar la infraestructura del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), el gobernador Pablo Lemus descartó que el Estado contrate deuda para emprender los trabajos e insistió en un modelo financiero que incluya a la iniciativa privada. Se trata de un esquema CMRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) y señaló que el Gobierno federal ha empleado el mismo sistema para el Tren Maya y el Tren México-Toluca.

"No son proyectos de endeudamiento, son proyectos de asociación público-privada. No implica privatizar. Esto es muy importante: no vamos a privatizar al SIAPA […]. Un particular construye, invierte, opera y el Estado le está pagando poco a poco esa inversión, que va a regresar directamente esa infraestructura, en este caso, en beneficio del Estado una vez que se acabe de pagar esa inversión privada. No son deuda. "Generalmente, estos proyectos se trabajan entre 20 y 30 años", explicó.

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Las obras contempladas para resolver la mala calidad de agua que llega a alrededor de 600 colonias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) contemplan una inversión superior a los 25 mil millones de pesos en obras de acciones de corto, mediano y largo plazo. El Gobierno del Estado ya lleva a cabo los primeros trabajos en la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle, bajo la promesa de que comenzarán a verse mejoras a finales de agosto y principios de septiembre. Las mejoras sustanciales llegarán a partir de febrero del próximo año.

Ayer, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, entregó al Congreso de Jalisco el plan hídrico estatal para comenzar un análisis técnico de las obras requeridas, pero el documento no cuenta aún con los modelos de financiamiento. Lemus Navarro indicó que propondrán a las y los diputados esquemas para su estudio, pero instó a los legisladores a proponer alternativas a fin de solucionar la problemática.

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En tanto, en los últimos días el gobernador Lemus ha denunciado que el Gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no han otorgado apoyo y recursos para emprender obras de mayor calado, como el Acueducto Sustituto. Por su parte, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al mandatario estatal "asumir su responsabilidad respecto al tema del agua" , mientras que el director del Organismo Cuenca Lerma – Santiago – Pacífico, Gustavo Figueroa Cuevas, aseguró que la Federación ejerce una bolsa superior a los dos mil 200 millones de pesos en obras de saneamiento, abastecimiento y tratamiento del agua en Jalisco.

Lemus Navarro enfatizó que la mala calidad del agua debe ser atendida por el Gobierno federal, del Estado y los municipios. "Es una cuestión de hace décadas que se descuidó la potabilización (del agua) porque se concentró en el abastecimiento. (La Presa) Zapotillo, que fue el sexenio pasado, no fue este, fue para garantizar el abastecimiento de la Cuenca […]. Ahora lo que nosotros queremos garantizar es el suministro desde Chapala, que es el 60 por ciento de lo que consume el Área Metropolitana de Guadalajara. Por eso queremos el nuevo acueducto".

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MB