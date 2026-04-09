Autoridades del municipio de El Salto respondieron a un caso de maltrato animal registrado en la colonia Los Sabinos, donde un perrito, identificado como “Bubu”, fue herido por un disparo, las imágenes del ataque se viralizaron en redes sociales, al mostrar a un motociclista detenerse para dispararle al canino de frente, lo que generó indignación entre los vecinos y una movilización de distintas corporaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, “Bubu”, presentó una lesión provocada por un arma calibre .22. Tras ser localizado, recibió atención inmediata por parte de especialistas, quienes lograron estabilizarlo y mantenerlo bajo vigilancia para su recuperación.

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En el operativo participaron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Policía Municipal y personal de Protección Animal, además de rescatistas y médicos veterinarios de la asociación Guau Mark, todos actuaron de manera coordinada para brindar auxilio oportuno al animal y garantizar su atención médica.

Identifican al presunto agresor de “Bubu”

Autoridades de El Salto dieron a conocer que el presunto responsable del ataque al perrito “Bubu” ya fue identificado, por lo que se llevan a cabo acciones en conjunto con la Fiscalía del Estado para localizarlo.

El Gobierno municipal condenó enérgicamente este acto de violencia y aseguró que no habrá tolerancia frente al maltrato animal, asimismo, informó que se dará seguimiento puntual a las investigaciones con el fin de esclarecer los hechos.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de abuso contra animales, destacando la importancia de la participación social en la protección de los seres vivos.

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El maltrato animal es un delito en Jalisco

En el estado de Jalisco, el Código Penal tipifica la crueldad contra los animales en los artículos 305 al 308, donde se establecen diversas sanciones según la gravedad del daño causado. Para quienes provoquen lesiones que no pongan en peligro la vida del animal ni afecten de forma significativa su funcionamiento, pero sí impliquen un deterioro en su salud, se contemplan penas de seis a ocho meses de prisión.

Cuando las agresiones representan un riesgo para la vida del animal, las sanciones se incrementan, especialmente si se comprueba que existieron actos de crueldad, con castigos que van de seis meses a un año de cárcel. En casos de reincidencia o abandono, las penas pueden aumentar de seis meses hasta dos años de prisión.

Por otro lado, si el maltrato deriva en la muerte del animal, la legislación prevé sanciones más severas, que van de dos a tres años de prisión.

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