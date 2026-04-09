En el pasado mes de marzo de 2026 se crearon en Jalisco 5 mil 353 puestos de trabajo, una cantidad menor comparada con los 5 mil 424 puestos que se crearon en febrero pasado.

De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante marzo del año presente en tierras jaliscienses se tenían registrados a dos millones 61 mil 532 trabajadores asegurados, lo que representa una generación de 5 mil 353 empleos formales con respecto al mes anterior, cuando se tenían registrados a dos millones 56 mil 179 trabajadores asegurados.

De esta manera en lo que va del año, en Jalisco, se han creado 7 mil 657 empleos nuevos; una cantidad menor comparada con los 28 mil 754 de marzo del 2025 que se crearon en el primer trimestre del 2025.

A nivel nacional, el incremento mensual durante marzo 2026 fue de 32 mil 930 puestos de acuerdo con el IMSS.

Así permanecen las estadísticas de empleo jalisciense en lo que va de 2026

Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 207 mil 604 puestos, de los cuales el 83.1% corresponde a trabajo permanente.

Al 31 de marzo de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) veintidós millones 724 mil 680 puestos de trabajo, dentro de los cuales 155 mil 520 corresponden a puestos de trabajo de plataformas digitales.

Del número total de puestos de trabajo, es la tercer cifra máxima desde que se tenga registro y cifra máxima considerando solo los meses de marzo, de los cuales el 86.9% son permanentes y el 13.1% son eventuales. Los puestos permanentes, diecinueve millones 738 mil 191 son la mayor afiliación para un mes de marzo.

En los últimos doce meses se observa un crecimiento de 259 mil 570 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 1.2 por ciento.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de comunicaciones y transportes con 10.0%; comercio con 3.4%; y electricidad con 2.1 por ciento. Por entidad federativa destacan, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Baja California Sur con aumentos anuales mayores a 2.5 por ciento.

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AO

