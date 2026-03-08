Domingo, 08 de Marzo 2026

Esto costará el Gas LP en Jalisco en la semana del 9 al 14 de marzo

Los precios varían según el municipio y son actualizados cada semana por la Comisión Nacional de Energía

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad. EL INFORMADOR/ARCHIVO.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del en la semana del 9 al 14 de marzo de 2026. Los costos, que varían dependiendo del municipio, se actualizan cada semana con el objetivo de cuidar la economía de los hogares y fomentar un mercado energético más transparente.

Estas revisiones periódicas tienen como finalidad garantizar que los usuarios paguen precios justos por el combustible. Por ello, se invita a la ciudadanía a consultar de manera constante las tarifas aplicables en su zona, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y promover una mayor equidad en el sector energético.

Costos del Gas LP en Jalisco del 9 al 14 de marzo de 2026

Lagos de Moreno

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.53
  • Precio por litro más IVA: $10.55

Puerto Vallarta

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.73
  • Precio por litro más IVA: $10.65

El Salto

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.03
  • Precio por litro más IVA: $10.28

Guadalajara

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.03
  • Precio por litro más IVA: $10.28

Tonalá

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.76
  • Precio por litro más IVA: $10.67

Tlaquepaque

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.03
  • Precio por litro más IVA: $10.28

Tlajomulco

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.03
  • Precio por litro más IVA: $10.28

Zapopan

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.03
  • Precio por litro más IVA: $10.28

Zapotlán

  • Precio por kilogramo más IVA: $19.03
  • Precio por litro más IVA: $10.28

Zapotlanejo

  • Precio por kilogramo más IVA: $18.70
  • Precio por litro más IVA: $10.10

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE.

Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.

