Alrededor de las 15:30 horas, la marcha convocada por el Frente Feminista de Jalisco llegó a la Antimonumenta instaurada en el Paseo Alcalde y Pedro Moreno, donde sus integrantes se encontraron con una Plaza de Armas envallada.

Los contingentes tenían planeado, como el año pasado, dar sus posicionamientos en el kiosco principal de la plaza, por lo cual las integrantes del llamado "bloque negro" se confrontaron con las elementos policiales que se hallaban en la Plaza para intentar quitar las vallas, consiguiendo echar abajo al menos tres o cuatro de ellas.

Tras un diálogo breve con las autoridades, lograron que las elementos y oficiales de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara removieran dichas vallas y las recorrieran hacia la Catedral, que, de hecho, se encontraba "protegida" por fieles católicos que rezaban el rosario.

EL INFORMADOR / R. Bobadilla

Sin embargo, aunque las manifestantes pudieron ingresar a la Plaza de Armas, una vez más el "bloque negro" intervino y echó abajo las vallas que también rodeaban el kiosco principal desde noviembre pasado, cuando en la supuesta marcha de la Generación Z se atentó contra el Palacio de Gobierno y, precisamente, ese mismo kiosco.

El bloque negro no alzó protesta contra los fieles católicos concentrados en la Catedral, quienes fueron resguardados doblemente por las policías.

MF