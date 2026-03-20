Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 20 de marzo determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 27 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

