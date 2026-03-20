Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 20 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 20 de marzo determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 27 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa