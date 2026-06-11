Así puedes ver el aforo del FIFA Fan Fest en Guadalajara en tiempo real

La mañana de este jueves 11 de junio, previo a la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, lucieron largas filas para ingresar al FIFA Fan Fest Guadalajara, ubicado en la Plaza Liberación del Centro Tapatío.

Desde la noche de ayer miércoles se reportaba la llegada de personas a este espacio, quienes dijeron que se quedarían a pernoctar en las inmediaciones para alcanzar un buen lugar. Para las 9:30 horas de este jueves, dos horas antes de la inauguración, el ayuntamiento de Guadalajara reportaba filas de hasta 5 mil personas queriendo ingresar.

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En este mismo sentido, el ayuntamiento de Guadalajara recordó que cuenta con la herramienta de aforo, para que las personas interesadas en asistir conozcan qué tan lleno o vacío se encuentra este espacio.

Para ello, solo es necesario mantenerse pendiente de la cuenta de X del ayuntamiento, en @GuadalajaraGob, que en tiempo real postea sobre la asistencia de personas a este espacio de fiesta. "Para cuidar la seguridad de todas y todos, tendremos un semáforo de ocupación del Fan Fest que iremos actualizando en nuestras redes", dijo el ayuntamiento tapatío. Por ejemplo, a las 7:28 de la mañana el semáforo ya marcaba en rojo, anunciando que estaba a punto de llenarse.

Guadalajara App, la aplicación donde las personas pueden conocer el aforo del espacio

El ayuntamiento también ofrece la opción de Guadalajara App, la aplicación móvil en la cual las personas también pueden conocer el aforo de este espacio, pero también conocer el resto de actividades y espacios donde se puede disfrutar de la justa deportiva.

También es posible conocer más de este espacio en la página web https://tequiero.guadalajara.gob.mx, donde además se tiene el micrositio "Guadalajara Gol", en el cual se puede conocer todo sobre el FIFA Fan Fest Guadalajara, como su programación, horarios, ingresos y objetos prohibidos.

¿Dónde es la entrada de la FIFA Fan Fest?

La entrada al FIFA Fan Fest será por la avenida Hidalgo, al cruce con el Paseo Alcalde. Para ingresar, las personas deberán ser inspeccionadas en los filtros de seguridad, que incluyen arcos detectores de metales.

Las personas no podrán acceder con alimentos o bebidas, cámaras fotográficas, material explosivo, armas de ningún tipo ni objetos punzocortantes, paraguas, grabadoras, ni bebidas alcohólicas. Tampoco pueden ingresar mochilas o bolsas grandes.

Las personas deben conducirse por toda la Avenida Hidalgo hasta la siguiente entrada, que se encuentra justo enfrente del Teatro Degollado. Las salidas se ubican a la mitad de la plaza: una hacia la calle Pino Suárez y la otra hacia Maestranza. Los horarios de apertura del FIFA Fan Fest en Guadalajara serán variados, según el partido. Se prevé que el acceso se permita aproximadamente hora y media antes de cada encuentro a disputarse.

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AS