Finalmente llegó la fecha. En unas horas más, el Mundial 2026 comenzará su marcha para conocer al nuevo campeón de futbol varonil a nivel de selecciones nacionales. Ante ello, la emoción de los espectadores y aficionados al futbol se enfilaron al FIFA Fan Fest, instalado en la Plaza Liberación del Centro Histórico de Guadalajara, desde la madrugada de este jueves 11 de junio, día en que la Selección Mexicana se enfrenta a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.El FIFA Fan Fest de Plaza Liberación es uno de los múltiples espacios en la República Mexicana dispuestos como un lugar de encuentro de fanáticos para la celebración mundialista colectiva. En este espacio con capacidad de hasta 18 mil personas gravitará parte de las concentraciones principales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ya que contará con una pantalla gigantesca para transmitir varios de los partidos del Mundial 2026.Por la magnitud del evento, el FIFA Fan Fest contará con filtros de seguridad que incluyen arcos detectores de metales. Cabe destacar que, si te interesa asistir, está prohibido acceder con alimentos o bebidas, camáras fotográficas, material explosivo, armas de ningún tipo ni objetos punzocortantes, paraguas, grabadoras, ni bebidas alcohólicas. Tampoco pueden ingresar mochilas o bolsas grandes.Una vez dentro del espacio, se prevé venta de comida y bebida para acompañar la experiencia mundialista con sabores que impulsen la experiencia. A continuación te enlistamos los productos que estarán a disposición de quien desee comprarlos:***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***OB