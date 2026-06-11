Dependencias de Zapopan que estarán cerradas los días: 11, 18, 23 y 26 de junio

El Gobierno de Zapopan dio a conocer cómo trabajarán algunas dependencias del Ayuntamiento durante los días de partido del Mundial 2026; algunas operarán con normalidad, mientras que otras tendrán cambios en sus horarios de servicios, sin embargo, otras permanecerán cerradas los días 11, 18, 13 y 26 de junio.

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ESPECIAL/ Gobierno de Zapopan.

Dependencias del Gobierno que permanecerán cerradas durante los días de partido

Ventanillas de atención.

Colmenas Miramar y San Juan de Ocotán .

Enjambres La Floresta y El Colli.

Centros culturales.

Parque Agroecológico Zapopan (PAZ) .

Registros civiles (Excepto registro civil del CISZ, abierto en horario normal).

Relaciones Exteriores Guadalupe (El resto de las oficinas de Relaciones Exteriores seguirán operando con normalidad).

Recaudadoras municipales.

CISAZ módulo sur.

Espacios de DIF Zapopan.

Actividades de Comude.

Dependencias que operarán con cambios de horario los días 11, 18, 13 y 26 de junio.

Recepción de oficios en Oficialía de partes de la Dirección de Obras Públicas de 9:00 am a 1:00 pm

CISAZ 7:00 am a 3:00 pm

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Dependencias que trabajarán con normalidad, sin ningún cambio

Línea 24/7.

Servicios de Salud.

Protección Civil y Bomberos.

Comisaría.

Servicios Municipales.

Rastro.

Procuraduría y atención a emergencias de DIF.

Lo anterior ocurre luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que este jueves 11 de junio se suspenderán las actividades en el estado con motivo del partido inaugural del Mundial 2026.

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno Federal anunciara una medida similar para la Ciudad de México, donde la selección mexicana disputará el encuentro inaugural del torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Lemus explicó que la suspensión en Jalisco estará alineada con la disposición federal y aplicará para las dependencias del sector público, así como para las clases en todos los niveles educativos de la entidad. No obstante, precisó que las corporaciones de seguridad y protección civil continuarán operando de manera habitual debido a la naturaleza esencial de sus funciones.

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NA