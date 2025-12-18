La UdeG se consolida como líder en los posgrados de calidad

La Universidad de Guadalajara (UdeG) se consolidó como líder nacional en posgrados de calidad al contar con 309 programas reconocidos por la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnologías (SECIHTI), cifra que la coloca como la institución con más programas avalados en el país.

En la evaluación más reciente, la SECIHTI revisó 217 programas de posgrado de la UdeG, entre ellos 23 de nuevo ingreso que obtuvieron por primera vez el reconocimiento, así como 92 programas de especialidad que ratificaron su calidad académica. De acuerdo con el vicerrector académico y de investigación, Jaime Andrade Villanueva, estos resultados confirman que la Universidad ofrece posgrados sólidos y pertinentes a nivel nacional.

La evaluación considera indicadores como los procesos administrativos, la calidad de la planta docente, la tasa de egreso, la estructura académica y la contribución de cada programa a la solución de problemas prioritarios del país. Además del prestigio académico, el reconocimiento permite que estudiantes de maestría y doctorado accedan a becas, lo que favorece la conclusión de sus estudios.

La UdeG recomienda a los interesados consultar la oferta completa en los portales de cada centro universitario.