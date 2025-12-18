Tras la entrega de los primeros Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a los programas de Ingeniería en Producción de Bebidas Alcohólicas y Administración de Empresas Tequileras, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) avanza en la consolidación del proyecto educativo de la Universidad del Tequila, a cargo del CEO de El Castillo del Tequila y alcalde de El Arenal, Gildardo Partida Hermosillo.

Los programas autorizados marcarán el arranque de actividades de la institución en agosto de 2026. La Universidad del Tequila, primera en su clase en todo el mundo, nace ante el interés de conocer las necesidades reales de la industria, a través de la educación como una herramienta fundamental de transformación, con un modelo educativo con sentido social y productivo. Las inscripciones estarán abiertas a partir de marzo de 2026 y la convocatoria oficial será publicada en el sitio web www.elcastillodetequila.com.

“La Universidad del Tequila abrirá con dos carreras, que ya cuentan con validez oficial, la Licenciatura en Administración de Empresas y la Ingeniería en Producción de Bebidas Alcohólicas, ambas en modalidad dual y en cuatrimestres”, dijo Fanny Valdivia Márquez, subsecretaria de Educación Superior del Gobierno del Estado.

Por su parte, el titular de la SICyT, Horacio Fernández Castillo, resaltó la orientación hacia la profesionalización especializada del sector tequilero y sus cadenas de valor. También destacó la trascendencia de la iniciativa académica, basada en un modelo de educación dual, con el fin de acortar los procesos de profesionalización especializada de perfiles requeridos en la industria: ingenieros, administradores, entre otros.

La Universidad se ubicará en las instalaciones de El Castillo del Tequila, en el municipio de El Arenal. Con su modelo educativo, se busca integrar la formación académica con la experiencia directa en el campo, la fábrica y la empresa, formando talento altamente capacitado, arraigado en el territorio, con capacidades y herramientas útiles para responder a los retos actuales y futuros del sector tequilero.

La iniciativa fue presentada formalmente apenas el pasado 19 de noviembre ante los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) en Guadalajara y, a menos de un año de su anuncio, entrará en operaciones durante la segunda mitad del próximo año.

En tanto, durante la entrega de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, estuvieron presentes el director general de El Castillo del Tequila, Juan Casados, y el director de incorporaciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Esqueda.