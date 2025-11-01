Detienen a presunto responsable del asesinato de aficionado de Chivas

El presunto responsable del asesinato de un joven aficionado de las Chivas, ocurrida el pasado 24 de octubre en Zapopan, fue detenido y trasladado a un complejo penitenciario para iniciar su audiencia de imputación.

Se trata de José Manuel “N” quien está señalado por su presunta participación en el delito de homicidio, cometido con un objeto punzocortante, hecho en el que también resultaron lesionadas dos personas más. La víctima tenía apenas 16 años de edad.

La Fiscalía del Estado informó que José Manuel “N” fue detenido por el delito de cohecho, en un operativo realizado en coordinación con el sistema C5, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Posteriormente, se le cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, él y otros hombres habrían agredido a la víctima por un presunto caso de riña tras una serenata realizada al finalizar un convivio del Club Deportivo Guadalajara en un hotel de Zapopan, cuando varios aficionados habrían sido abordados y agredidos por un grupo de hombres armados.

La Fiscalía de Jalisco identificó varios de los vehículos donde se movilizaron los agresores en contra de los aficionados de Chivas previo al juego en contra del Atlas en el estadio Akron.

YC