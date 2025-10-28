El frente frío núm. 11 —que recorrerá el noroeste y norte de México—; junto a una línea seca en el noreste del país; canales de baja presión sobre el interior, en combinación con el ingreso de aire húmedo de ambos océanos; traerán chubascos puntuales en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Hoy, en Puerto Vallarta se esperan temperaturas superiores a los 29 °C, sin embargo, las lluvias podrían retornar dentro de unos días .

¿Cuándo vuelven las lluvias a Puerto Vallarta?

Durante este día, el cielo permanecerá soleado en la ciudad vallartense, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 22 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. No se descarta la caída de chubascos por la tarde. Además, y según la cadena de Meteored, las lluvias volverán pasado mañana:

Jueves 30 de octubre Lluvia en el 70% de su región Acumulación de agua 1.9 mm Viernes 31 de octubre Lluvia en el 90% de su región Acumulación de agua 2.1 mm Sábado 1 de noviembre Lluvia en el 60% de su región Acumulación de agua 1.1 mm

También se reporta oleaje de 1 metros en los litorales de Jalisco.

Huracán “Melissa” no es de riesgo para México, pero devastará a Jamaica

La Conagua señaló que el huracán “Melissa”, de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, se localizó a 995 km al este-sureste de Cancún, en Quintana Roo.

Se espera que hoy, “Melissa” toque tierra en Jamaica, siendo el huracán más fuerte que ha golpeado la isla desde su registro hace 174 años. Poco después, se espera que también golpeé Cuba. “Melissa” es el quinto huracán más intenso del Atlántico registrado por presión, y el más fuerte en tocar tierra desde Dorian en 2019. Este, ya ha provocado siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

ESPECIAL/IAM

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

AO