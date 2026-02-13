Guadalajara prepara apoyos económicos para facilitar la renta de viviendas a los jóvenes

Con apoyos mensuales de tres mil pesos, el Gobierno de Guadalajara busca que los jóvenes tapatíos accedan a viviendas dignas y asequibles en el primer cuadro de la ciudad. En los próximos días se lanzará un programa de renta en el Centro Histórico, en el Paseo Alcalde y zonas cercanas a los centros universitarios, adelantó la alcaldesa Verónica Delgadillo.

En una primera etapa, se prevé incorporar hasta 150 jóvenes. Tras un estudio de mercado sobre las rentas promedio en la ciudad, el Ayuntamiento determinó fijar el apoyo en tres mil pesos. El programa permanecerá vigente durante el resto de la administración municipal.

Entre los requisitos, se establece que los beneficiarios participen en los “Sábados de Corresponsabilidad”, que son jornadas en las que el Ayuntamiento interviene espacios públicos mediante la rehabilitación de infraestructura, limpieza y mejoras urbanas. El objetivo es fortalecer el sentido de comunidad y el cuidado del entorno.

“Sabemos que una renta no cuesta eso, pero queremos que sea un trabajo en equipo: nosotros apoyamos con una parte y promovemos la corresponsabilidad. La idea es que, quienes formen parte del programa ‘Renta para Jóvenes’, también contribuyan a cuidar la ciudad”.

El programa cuenta con un presupuesto de cinco millones de pesos y sus reglas de operación ya fueron aprobadas por el Cabildo. En breve se darán a conocer los requisitos completos para el registro.

La estrategia se complementa con “Hogares con Corazón”, mediante el cual se otorgan apoyos de 50 mil pesos en materiales para ampliar las viviendas. Hasta ahora, 70 personas han sido beneficiadas.

Por otra parte, la presidenta acentuó que el Ayuntamiento de Guadalajara destinará dos mil 200 millones de pesos para rehabilitar calles y espacios públicos en la ciudad. Se intervendrán vialidades como Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Vallarta, Avenida México y San Felipe, con trabajos de pavimentación y sustitución de infraestructura hidráulica.

A través del programa “Corazones de Comunidad” también se atenderán 22 centros vecinales, parques y áreas deportivas. Además, se aplicará “acupuntura urbana” con mejoras puntuales en cruceros y banquetas, acompañadas de actividades culturales y deportivas para fomentar la corresponsabilidad ciudadana.

Con una bolsa de dos mil 200 millones de pesos, el Ayuntamiento de Guadalajara contempla rehabilitar las principales avenidas y calles en el oriente y sur de la ciudad, así como espacios públicos que generen comunidad entre la ciudadanía. Estas labores forman parte de una de las estrategias centrales del gobierno tapatío para 2026: priorizar espacios públicos, afirmó la alcaldesa Verónica Delgadillo.

Las vialidades intervenidas serán Lázaro Cárdenas, Hidalgo, Vallarta (desde Federalismo), avenida México y San Felipe. En tanto, las obras de calles contemplan pavimentación, reencarpetamiento total y sustitución del material hidráulico. Tan sólo para estas labores se cuenta con un presupuesto de mil millones de pesos.

Por su parte, con el programa Corazones de Comunidad, se llevan a cabo intervenciones concretas en espacios públicos que lo requieran. La edil detalló que se delimitaron 22 centros de comunidad en Guadalajara, como San Andrés, Oblatos (en la Unidad Deportiva Talpita), el Parque Revolución de la colonia Americana, entre otros. Se rehabilitarán parques, jardines y áreas deportivas a fin de que la ciudadanía reapropie el espacio público, indicó.

“Estamos haciendo una inversión fuerte, pero vamos a seguir enlazándola con los espacios vivos, que son los parques. Entonces, es como si fuera un punto nodal, un corazón de comunidad que se liga a los espacios vivos y luego que tiene algunas intervenciones que le llamamos acupuntura urbana”, anotó.

“La acupuntura urbana son pequeñas intervenciones: a veces tiene que ver con cruceros seguros, a veces tiene que ver con arreglar una banqueta que tiene una dinámica importante porque es de acceso, por ejemplo, a un espacio relevante. Afuera de las escuelas hemos hecho algunas modificaciones para garantizar la seguridad de las niñas y niños. La acupuntura urbana tiene que ver con esas pequeñas acciones, muy puntuales, que benefician la dinámica del entorno”, añadió.

Para que la ciudadanía se reapropie del espacio rehabilitado, señala Delgadillo García, se llevan a cabo actividades deportivas y culturales, como el festival “Late”, en el que el año pasado participaron más de seis mil artistas y gestores culturales en alrededor de ocho mil eventos en toda la ciudad. Todo con corresponsabilidad ciudadana, agregó.

“Nosotros detonamos muchas actividades de la mano de las vecinas y de los vecinos para que ellos también sean los guardines que cuiden de este espacio. Cada que entregamos un espacio, lo entregamos después de un proceso social de escucha, de trabajo en equipo con la ciudadanía para que cuando ellos lo reciben, también tengan ese espíritu de cuidado de ese espacio público que también es su casa”.

Para la alcaldesa de Guadalajara, la participación de la ciudadanía es vital para lograr una mejor Perla Tapatía. ESPECIAL

Numeralia

2,200 millones de pesos: bolsa total para rehabilitación de avenidas, calles y espacios públicos en 2026.

1,000 millones de pesos: destinados a pavimentación y reencarpetamiento de vialidades.

300 millones de pesos: asignados a los programas sociales municipales este año.

193 millones de pesos: inversión en la Comisaría municipal, entre 2024 y 2025.

200 mil pesos: apoyo máximo por proyecto vecinal en programas comunitarios.

Mayor oferta turística por el Mundial

El Mundial como pretexto para posicionar a Guadalajara en el mundo, esa es la meta de la alcaldesa Verónica Delgadillo, por lo que desde su administración se trabaja en la ampliación de la oferta turística de la ciudad. Seguridad y garantías para comerciantes y habitantes forman parte de la estrategia para impulsar el potencial turístico de la capital jalisciense, afirmó.

La estancia hotelera promedio en Guadalajara es de 1.6 noches, pero la meta del Gobierno tapatío es que los turistas se queden una noche más en la ciudad. Para ello, se fortalecerá la oferta, es decir, que quienes vienen por turismo religioso aprovechen la variedad de restaurantes y lugares culturales. También se desarrolla el turismo de naturaleza en la Barranca de Huentitán.

La presidenta municipal aseguró que cada peso gastado en hospedaje genera una derrama económica de nueve pesos, por lo que se buscará atraer inversiones con una ventanilla única. Se esperan 40 mil visitantes al día durante el Mundial.

“Estamos construyendo una semana de Guadalajara en Madrid (…) para que la industria gastronómica, cinematográfica, artística, musical y los empresarios puedan tener proyección”, anotó.

En seguridad, destacó una inversión superior a 193 millones de pesos entre 2024 y 2025 en la Comisaría, aumento salarial y capacitación, incluidos 135 uniformados que cursan inglés. “Creemos que va a haber un flujo permanente”, dijo sobre el Mundial.

Inversión inédita para los programas sociales

El Gobierno de Guadalajara destinará este año más de 300 millones de pesos a los programas sociales que se han impulsado desde el inicio de la administración municipal, buscando involucrar a la ciudadanía en el cuidado de sus colonias y comunidades.

Algunos de los programas son Guardianes de la Ciudad, Guardianes de Guadalajara y Guardianes de los Cuidados, con los cuales, resaltó la alcaldesa Verónica Delgadillo, las vecinas y vecinos pueden presentar un proyecto conjunto en beneficio de su colonia. Ingresan a un concurso con la posibilidad de obtener hasta 200 mil pesos para llevar a cabo la obra de infraestructura.

En tanto, con el programa Comunidades de los cuidados, en beneficio de personas cuidadoras, el ayuntamiento tapatío ha creado cuatro centros en la ciudad que brindan 170 servicios de atención psicológica, terapia física, enfermería, ludoteca y club de tareas a niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres.

Las cuatro comunidades existentes se encuentran en Oblatos, Tetlán, La Industrial y Barranca de Huentitán, beneficiando a más de cinco mil 600 familias. La meta este año es contar con tres centros más de cuidados en La Olímpica, Alcalde y El Fresno.

“Nosotros generamos una red, y en estas comunidades de cuidados lo que hacemos es que se interrelacionan todos estos servicios”, explicó Delgadillo García.

“Las Comunidades de cuidados se convierten en este lugar donde las niñas y niños pueden hacer su tarea, pueden leer un libro, pueden desarrollar algún tipo de actividades, aprender algún tipo de deporte […] Si eres una persona que brinda cuidados, que puedas descansar un poco mientras alguien más cuida de los tuyos”, añadió.

¿Cuáles son?

“Guardianes de Guadalajara”

“Corazón Contento”

“Cuidamos a quien nos Cuida”

“Cuidamos a tu familia”

“Cuidamos con Inclusión”

“Guadalajara cuida a las Mujeres”

“Guadalajara te Cuida”

“Juntas Nos Cuidamos”

“Listas y Listos para la Universidad”

“Escuelas con corazón”

“Cuidamos la Cultura”

“Cuidado de Nuestras Comunidades”

“Guadalajara Lee”

“Jóvenes Guardianes de Guadalajara”

“La Cultura Late”

“Listas y Listos para Estudiar”

“Pequeños Guardianes de Guadalajara”

“Cuidamos Guadalajara”

“Guardianes de la Ciudad”

“Hogares con Corazón”

“Renta para Jóvenes”

Reconocimiento al esfuerzo escolar 2026 a los estudiantes de nivel primaria y secundaria, hijas e hijos de las personas servidoras públicas en activo del Gobierno de Guadalajara.



Hay menos quejas en recolección de la basura

El servicio de recolección de basura y la iluminación en unidades habitacionales presentan mejoras desde que arrancó la actual administración, afirmó la alcaldesa Verónica Delgadillo. La reducción de quejas por fallas en el recorrido de camiones recolectores y el aumento de unidades habitacionales con iluminación pública demuestran los avances, detalló.

La cobertura de recolección se mantiene en 95%, con alrededor de mil 800 toneladas diarias de residuos recolectadas. Los reportes han disminuido 90%: en 2024 se registraron 18 mil 677; en 2025 la cifra bajó a dos mil 063. Además, la aplicación Guadalajara App, que permite visualizar la ruta del camión y los horarios por colonia, suma más de 42 mil descargas desde noviembre.

Se intensificó la vigilancia y las sanciones contra quienes tiran basura en la vía pública. En lo que va de la administración, mil 214 personas fueron puestas a disposición de un juez cívico; mil 087 optaron por servicio comunitario. La alcaldesa señaló que se busca corresponsabilidad ciudadana.

“Ponemos a su servicio justicia cívica municipal para que haya este diálogo con estos vecinos que no están cuidando su espacio […] No pensamos incrementar las multas, lo que sí vamos a hacer es fortalecer las campañas”.

El programa de iluminación contempla intervenir 15 unidades con 903 nuevos puntos de luz. Se han entregado cuatro: El Sauz, Infonavit el Verde, Rinconada del Planetario y Javier Mina; el resto se atenderá en 2026. También se instaló iluminación en 84 parques y todas las luminarias cuentan con tecnología LED.

