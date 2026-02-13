El próximo domingo 15 de febrero, la nueva Línea 4 del Tren Ligero, a cargo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) cumple oficialmente dos meses de operaciones y si aún no la has usado o simplemente quieres conocer el horario de servicio, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

De acuerdo con SITEUR, tan solo en la primera semana de su inauguración el 15 de diciembre de 2025, el nuevo sistema arrancó con 350 mil pasajeros quienes viajaron de manera gratuita.

La Línea 4 se consolidó como un proyecto clave para ampliar la red del Tren Ligero y optimizar la movilidad en la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara, esta nueva ruta conecta a Tlajomulco de Zúñiga con el resto de la metrópoli, fortaleciendo la integración regional.

Datos principales de la Línea 4:

Extensión total: 21 kilómetros.

Estaciones: 8.

Municipios enlazados: Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara.

Duración del recorrido completo: 38 minutos.

Frecuencia: un tren cada 9 minutos.

Capacidad estimada: hasta 106 mil personas usuarias diariamente.

Para mejorar la accesibilidad, el sistema incorpora cinco rutas alimentadoras que conectan distintos puntos de la zona con las estaciones, facilitando los traslados.

Horario de servicio de la Línea 4

El horario de la Línea 4 del Tren Ligero es de lunes a domingo, de 4:50 a 23:00 horas, con salidas desde Tlajomulco Centro y Las Juntas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

