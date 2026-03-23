Instalarán 258 puestos de venta en el Centro de Guadalajara por Semana Santa

El Gobierno de Guadalajara informó que fue aprobada la instalación de 258 espacios para la venta de empanadas y artículos religiosos durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Los comerciantes se instalarán del 29 de marzo al 12 de abril y ofertarán productos como empanadas, palmas, cirios y agua, con lo que se busca fortalecer la economía local, además de impulsar a los pequeños comerciantes. Entre los puntos con mayor concentración de actividad se encuentran templos emblemáticos como el Santuario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, así como la Catedral de Guadalajara, donde año con año se reúnen miles de tapatíos y visitantes, quienes hacen visitas a los sitios religiosos, entre ellos, para la tradicional visita a los Siete Templos durante Semana Santa. La Comisión Dictaminadora de Centro Histórico también avaló la instalación de 120 comerciantes, entre semifijos y ambulantes, para la venta de pitayas, los cuales entrarán en vigor a partir de abril. El municipio afirma que busca preservar las tradiciones culturales y religiosas de la ciudad, así como impulsar la economía local y promover el orden en el espacio público. Puntos autorizados para la instalación de comercio: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP