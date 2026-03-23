Instalarán 258 puestos de venta en el Centro de Guadalajara por Semana Santa

El Gobierno de Guadalajara informó que fue aprobada la instalación de 258 espacios para la venta de empanadas y artículos religiosos durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

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Los comerciantes se instalarán del 29 de marzo al 12 de abril y ofertarán productos como empanadas, palmas, cirios y agua, con lo que se busca fortalecer la economía local, además de impulsar a los pequeños comerciantes.

CORTESÍA

Entre los puntos con mayor concentración de actividad se encuentran templos emblemáticos como el Santuario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, así como la Catedral de Guadalajara, donde año con año se reúnen miles de tapatíos y visitantes, quienes hacen visitas a los sitios religiosos , entre ellos, para la tradicional visita a los Siete Templos durante Semana Santa.

Gobierno impulsa comercio tradicional en temporada vacacional

La Comisión Dictaminadora de Centro Histórico también avaló la instalación de 120 comerciantes, entre semifijos y ambulantes, para la venta de pitayas, los cuales entrarán en vigor a partir de abril. El municipio afirma que busca preservar las tradiciones culturales y religiosas de la ciudad, así como impulsar la economía local y promover el orden en el espacio público.

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Para saber más…

Puntos autorizados para la instalación de comercio:

Catedral 41 espacios

Sagrario 41 espacios

La Merced 40 espacios

Aranzazú y San Francisco 39 espacios

Las Capuchinas 18 espacios

Del Carmen 18 espacios

Santa Mónica 18 espacios

Santuario 18 espacios

San Juan de Dios 18 espacios

San José de Gracia 11 espacios

Santa María de Gracia 8 espacios

San Martín 4 espacios

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