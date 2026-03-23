Lunes, 23 de Marzo 2026

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Instalarán 258 puestos de venta en el Centro de Guadalajara por Semana Santa

Las autoridades municipales avalaron la operación de comerciantes, tanto semifijos como ambulantes, con el objetivo de impulsar la economía local

Por: Marck Hernández

Se permitirá la colocación de puestos con artículos como empanadas, palmas, cirios, agua y más productos en distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

Se permitirá la colocación de puestos con artículos como empanadas, palmas, cirios, agua y más productos en distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

El Gobierno de Guadalajara informó que fue aprobada la instalación de 258 espacios para la venta de empanadas y artículos religiosos durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua

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Los comerciantes se instalarán del 29 de marzo al 12 de abril y ofertarán productos como empanadas, palmas, cirios y agua, con lo que se busca fortalecer la economía local, además de impulsar a los pequeños comerciantes. 

CORTESÍA  
CORTESÍA  

Entre los puntos con mayor concentración de actividad se encuentran templos emblemáticos como el Santuario, La Merced, Aranzazú y San Francisco, así como la Catedral de Guadalajara, donde año con año se reúnen miles de tapatíos y visitantes, quienes hacen visitas a los sitios religiosos, entre ellos, para la tradicional visita a los Siete Templos durante Semana Santa. 

Gobierno impulsa comercio tradicional en temporada vacacional

La Comisión Dictaminadora de Centro Histórico también avaló la instalación de 120 comerciantes, entre semifijos y ambulantes, para la venta de pitayas, los cuales entrarán en vigor a partir de abril. El municipio afirma que busca preservar las tradiciones culturales y religiosas de la ciudad, así como impulsar la economía local y promover el orden en el espacio público. 

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Para saber más…

Puntos autorizados para la instalación de comercio: 

  • Catedral 41 espacios
  • Sagrario 41 espacios
  • La Merced 40 espacios
  • Aranzazú y San Francisco 39 espacios
  • Las Capuchinas 18 espacios
  • Del Carmen 18 espacios
  • Santa Mónica 18 espacios
  • Santuario 18 espacios
  • San Juan de Dios 18 espacios
  • San José de Gracia 11 espacios
  • Santa María de Gracia 8 espacios
  • San Martín 4 espacios

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