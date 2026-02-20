¡Hola, marzo! Los mejores planes para disfrutar de Guadalajara

A lo largo de los años, Guadalajara se ha consolidado como uno de los epicentros culturales más importantes de México. Su oferta artística, gastronómica y de entretenimiento la convierte en un punto de encuentro constante para locales y visitantes que encuentran en la capital jalisciense una agenda vibrante durante todo el año. Teatros históricos, foros contemporáneos, auditorios de gran formato y espacios al aire libre dan forma a una ciudad que respira cultura en cada temporada.Con la llegada de marzo, la Perla Tapatía renueva su energía y presenta una cartelera diversa que confirma por qué es referente nacional en espectáculos y experiencias culturales. El tercer mes del año no solo marca la transición hacia la primavera, también abre paso a conciertos internacionales, festivales temáticos, propuestas familiares y encuentros gastronómicos que prometen llenar la ciudad de música, arte y celebración.Desde funciones sinfónicas y giras de artistas consagrados, hasta festivales especializados y experiencias inmersivas, Guadalajara ofrece planes para todos los gustos y presupuestos. Ya sea que busques una noche de concierto, una salida en familia o una experiencia gourmet, marzo llega con opciones para cada tipo de público.Orquesta Filarmónica de JaliscoLa temporada de la OFJ continúa en el majestuoso Teatro Degollado con un repertorio que combina piezas clásicas y programas especiales, ideal para los amantes de la música de concierto.Demon Slayer sinfónicoUn espectáculo que fusiona el anime con música en vivo, donde una orquesta interpreta los temas más emblemáticos de la popular serie, acompañado de proyecciones y una experiencia inmersiva.Banda Trono de MéxicoLa agrupación de regional mexicano llega con sus éxitos románticos y de cumbia, en una noche dedicada a los seguidores del género grupero.Concierto Luis Ángel “El Flaco”El cantante sinaloense presenta sus temas más populares y nuevas producciones en un show que promete ambiente festivo y lleno de energía.Festival De la Viña a la CopaUn encuentro para los amantes del vino y la gastronomía, con degustaciones, etiquetas nacionales e internacionales y experiencias culinarias.Concierto de Lenny KravitzEl ícono del rock internacional regresa a Guadalajara con un espectáculo cargado de clásicos, energía escénica y producción de primer nivel.Gira Panteón RococóLa banda mexicana de ska celebra su trayectoria con un concierto que combina fiesta, nostalgia y compromiso social.Alex FernándezEl cantante de música regional se presenta con mariachi y una propuesta que honra la tradición ranchera con un toque contemporáneo.“Cómo entrenar a tu dragón” con orquesta en vivoProyección de la película acompañada por música interpretada en vivo, una experiencia familiar que combina cine y espectáculo sinfónico.Concierto de Dread Mar IEl referente del reggae latino presenta un show lleno de ritmo, mensajes positivos y sus canciones más reconocidas.Yandel SinfónicoEl exintegrante de Wisin & Yandel ofrece una versión sinfónica de sus éxitos urbanos, fusionando reguetón y arreglos orquestales.Festival Medieval de GuadalajaraUn evento temático con combates escénicos, mercado artesanal, espectáculos y actividades para toda la familia ambientadas en la época medieval.La Parranda Tour 2.0Un espectáculo que reúne a exponentes del regional mexicano en una noche pensada para cantar y celebrar.Los Fabulosos CadillacsLa legendaria banda argentina de ska y rock latino regresa con un repertorio lleno de clásicos que han marcado generaciones.Expo Café & GourmetEspacio dedicado a productores, baristas y amantes del café, donde se combinan exhibiciones, catas y tendencias gastronómicas.Love of LesbianLa agrupación española de indie rock presenta un concierto íntimo y emotivo con sus temas más representativos.Simple PlanLa banda canadiense trae su energía pop punk y canciones icónicas que marcaron a toda una generación.Festival del Vino de TlaquepaqueUn encuentro enológico que reúne bodegas, degustaciones y propuestas culinarias en uno de los municipios con mayor tradición cultural del área metropolitana.Marzo confirma que Guadalajara no solo es sede de grandes conciertos, sino también un escenario permanente para la cultura, la música y la convivencia. Con una agenda tan variada, el reto no será encontrar qué hacer, sino decidir a cuál de todos estos eventos asistir.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP