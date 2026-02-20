¡Hola, marzo! Los mejores planes para disfrutar de Guadalajara

A lo largo de los años, Guadalajara se ha consolidado como uno de los epicentros culturales más importantes de México. Su oferta artística, gastronómica y de entretenimiento la convierte en un punto de encuentro constante para locales y visitantes que encuentran en la capital jalisciense una agenda vibrante durante todo el año. Teatros históricos, foros contemporáneos, auditorios de gran formato y espacios al aire libre dan forma a una ciudad que respira cultura en cada temporada.

Con la llegada de marzo, la Perla Tapatía renueva su energía y presenta una cartelera diversa que confirma por qué es referente nacional en espectáculos y experiencias culturales. El tercer mes del año no solo marca la transición hacia la primavera, también abre paso a conciertos internacionales, festivales temáticos, propuestas familiares y encuentros gastronómicos que prometen llenar la ciudad de música, arte y celebración.

Desde funciones sinfónicas y giras de artistas consagrados, hasta festivales especializados y experiencias inmersivas, Guadalajara ofrece planes para todos los gustos y presupuestos. Ya sea que busques una noche de concierto, una salida en familia o una experiencia gourmet, marzo llega con opciones para cada tipo de público.

Cartelera de eventos y actividades en Guadalajara en el mes de marzo

Orquesta Filarmónica de Jalisco

Fecha: 1 de marzo de 2026 – 29 de marzo de 2026

Lugar: Teatro Degollado

Horario: Funciones jueves 20:30 h y domingos 12:00 h

Precio: $100-$300

La temporada de la OFJ continúa en el majestuoso Teatro Degollado con un repertorio que combina piezas clásicas y programas especiales, ideal para los amantes de la música de concierto.

Demon Slayer sinfónico

Fecha: Domingo 1 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 18:30 horas

Precio: $330- $ mil 980

Un espectáculo que fusiona el anime con música en vivo, donde una orquesta interpreta los temas más emblemáticos de la popular serie, acompañado de proyecciones y una experiencia inmersiva.

Banda Trono de México

Fecha: Jueves 5 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$ 2 mil

La agrupación de regional mexicano llega con sus éxitos románticos y de cumbia, en una noche dedicada a los seguidores del género grupero.

Concierto Luis Ángel “El Flaco”

Fecha: Viernes 6 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $550-$3 mil 500

El cantante sinaloense presenta sus temas más populares y nuevas producciones en un show que promete ambiente festivo y lleno de energía.

Festival De la Viña a la Copa

Fecha: Viernes 6 de marzo

Lugar: Salón Bellaterra

Horario: 15:00 horas

Precio: 2 mil 100 - 4 mil 100

Un encuentro para los amantes del vino y la gastronomía, con degustaciones, etiquetas nacionales e internacionales y experiencias culinarias.

Concierto de Lenny Kravitz

Fecha: Domingo 8 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: 888 - 2 mil 988

El ícono del rock internacional regresa a Guadalajara con un espectáculo cargado de clásicos , energía escénica y producción de primer nivel.

Gira Panteón Rococó

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: 600- mil 500

La banda mexicana de ska celebra su trayectoria con un concierto que combina fiesta, nostalgia y compromiso social.

Alex Fernández

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $750-$ 2 mil 300

El cantante de música regional se presenta con mariachi y una propuesta que honra la tradición ranchera con un toque contemporáneo.

“Cómo entrenar a tu dragón” con orquesta en vivo

Fecha: Domingo 15 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 17:00 horas

Precio: $500-$800

Proyección de la película acompañada por música interpretada en vivo, una experiencia familiar que combina cine y espectáculo sinfónico.

Concierto de Dread Mar I

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $510 - $ mil 900

El referente del reggae latino presenta un show lleno de ritmo, mensajes positivos y sus canciones más reconocidas.

Yandel Sinfónico

Fecha: Jueves 19 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $860- $ mil 980

El exintegrante de Wisin & Yandel ofrece una versión sinfónica de sus éxitos urbanos , fusionando reguetón y arreglos orquestales.

Festival Medieval de Guadalajara

Fecha: Sábado 21 y Domingo 22 de marzo

Lugar: Lienzo Charro Los Ángeles

Horario: 14:00 horas

Precio: $360

Un evento temático con combates escénicos, mercado artesanal, espectáculos y actividades para toda la familia ambientadas en la época medieval.

La Parranda Tour 2.0

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: mil 250-3 mil 800

Un espectáculo que reúne a exponentes del regional mexicano en una noche pensada para cantar y celebrar.

Los Fabulosos Cadillacs

Fecha: Miércoles 25 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: 900-$3 mil 100

La legendaria banda argentina de ska y rock latino regresa con un repertorio lleno de clásicos que han marcado generaciones.

Expo Café & Gourmet

Fecha: Jueves 26 a sábado 28 de marzo

Lugar: Expo Guadalajara

Horario: 11:00 horas

Espacio dedicado a productores, baristas y amantes del café, donde se combinan exhibiciones, catas y tendencias gastronómicas.

Love of Lesbian

Fecha: Jueves 26 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: 650-mil 100

La agrupación española de indie rock presenta un concierto íntimo y emotivo con sus temas más representativos.

Simple Plan

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Precio: 620-mil 180

La banda canadiense trae su energía pop punk y canciones icónicas que marcaron a toda una generación.

Festival del Vino de Tlaquepaque

Fecha: Viernes 27 a sábado 28 de marzo

Lugar: Casa Agave

Horario: Aun sin definir

Precio: $850-$ mil 050

Un encuentro enológico que reúne bodegas, degustaciones y propuestas culinarias en uno de los municipios con mayor tradición cultural del área metropolitana.

Marzo confirma que Guadalajara no solo es sede de grandes conciertos, sino también un escenario permanente para la cultura, la música y la convivencia. Con una agenda tan variada, el reto no será encontrar qué hacer, sino decidir a cuál de todos estos eventos asistir.

