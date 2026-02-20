Viernes, 20 de Febrero 2026

¡Hola, marzo! Los mejores planes para disfrutar de Guadalajara

Marzo llega a Guadalajara con una agenda cultural que consolida a la ciudad como uno de los epicentros del entretenimiento más importantes de México

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Marzo confirma que Guadalajara es una de las capitales culturales más dinámicas del país. EL INFORMADOR/ARCHIVO

A lo largo de los años, Guadalajara se ha consolidado como uno de los epicentros culturales más importantes de México. Su oferta artística, gastronómica y de entretenimiento la convierte en un punto de encuentro constante para locales y visitantes que encuentran en la capital jalisciense una agenda vibrante durante todo el año. Teatros históricos, foros contemporáneos, auditorios de gran formato y espacios al aire libre dan forma a una ciudad que respira cultura en cada temporada.

Con la llegada de marzo, la Perla Tapatía renueva su energía y presenta una cartelera diversa que confirma por qué es referente nacional en espectáculos y experiencias culturales. El tercer mes del año no solo marca la transición hacia la primavera, también abre paso a conciertos internacionales, festivales temáticos, propuestas familiares y encuentros gastronómicos que prometen llenar la ciudad de música, arte y celebración.

Desde funciones sinfónicas y giras de artistas consagrados, hasta festivales especializados y experiencias inmersivas, Guadalajara ofrece planes para todos los gustos y presupuestos. Ya sea que busques una noche de concierto, una salida en familia o una experiencia gourmet, marzo llega con opciones para cada tipo de público.

Cartelera de eventos y actividades en Guadalajara en el mes de marzo

Orquesta Filarmónica de Jalisco

  • Fecha: 1 de marzo de 2026 – 29 de marzo de 2026
  • Lugar: Teatro Degollado
  • Horario: Funciones jueves 20:30 h y domingos 12:00 h
  • Precio: $100-$300

La temporada de la OFJ continúa en el majestuoso Teatro Degollado con un repertorio que combina piezas clásicas y programas especiales, ideal para los amantes de la música de concierto.

Demon Slayer sinfónico

  • Fecha: Domingo 1 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 18:30 horas
  • Precio: $330- $ mil 980

Un espectáculo que fusiona el anime con música en vivo, donde una orquesta interpreta los temas más emblemáticos de la popular serie, acompañado de proyecciones y una experiencia inmersiva.

Banda Trono de México

  • Fecha: Jueves 5 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600-$ 2 mil

La agrupación de regional mexicano llega con sus éxitos románticos y de cumbia, en una noche dedicada a los seguidores del género grupero.

Concierto Luis Ángel “El Flaco”

  • Fecha: Viernes 6 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $550-$3 mil 500

El cantante sinaloense presenta sus temas más populares y nuevas producciones en un show que promete ambiente festivo y lleno de energía.

Festival De la Viña a la Copa

  • Fecha: Viernes 6 de marzo
  • Lugar: Salón Bellaterra
  • Horario: 15:00 horas
  • Precio: 2 mil 100 - 4 mil 100

Un encuentro para los amantes del vino y la gastronomía, con degustaciones, etiquetas nacionales e internacionales y experiencias culinarias.

Concierto de Lenny Kravitz

  • Fecha: Domingo 8 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: 888 - 2 mil 988

El ícono del rock internacional regresa a Guadalajara con un espectáculo cargado de clásicos, energía escénica y producción de primer nivel.

Gira Panteón Rococó

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: 600- mil 500

La banda mexicana de ska celebra su trayectoria con un concierto que combina fiesta, nostalgia y compromiso social.

Alex Fernández

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $750-$ 2 mil 300

El cantante de música regional se presenta con mariachi y una propuesta que honra la tradición ranchera con un toque contemporáneo.

“Cómo entrenar a tu dragón” con orquesta en vivo

  • Fecha: Domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 17:00 horas
  • Precio: $500-$800

Proyección de la película acompañada por música interpretada en vivo, una experiencia familiar que combina cine y espectáculo sinfónico.

Concierto de Dread Mar I

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $510 - $ mil 900

El referente del reggae latino presenta un show lleno de ritmo, mensajes positivos y sus canciones más reconocidas.

Yandel Sinfónico

  • Fecha: Jueves 19 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $860- $ mil 980

El exintegrante de Wisin & Yandel ofrece una versión sinfónica de sus éxitos urbanos, fusionando reguetón y arreglos orquestales.

Festival Medieval de Guadalajara

  • Fecha: Sábado 21 y Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Lienzo Charro Los Ángeles
  • Horario: 14:00 horas
  • Precio: $360

Un evento temático con combates escénicos, mercado artesanal, espectáculos y actividades para toda la familia ambientadas en la época medieval.

La Parranda Tour 2.0

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: mil 250-3 mil 800

Un espectáculo que reúne a exponentes del regional mexicano en una noche pensada para cantar y celebrar.

Los Fabulosos Cadillacs

  • Fecha: Miércoles 25 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: 900-$3 mil 100

La legendaria banda argentina de ska y rock latino regresa con un repertorio lleno de clásicos que han marcado generaciones.

Expo Café & Gourmet

  • Fecha: Jueves 26 a sábado 28 de marzo
  • Lugar: Expo Guadalajara
  • Horario: 11:00 horas

Espacio dedicado a productores, baristas y amantes del café, donde se combinan exhibiciones, catas y tendencias gastronómicas.

Love of Lesbian

  • Fecha: Jueves 26 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: 650-mil 100

La agrupación española de indie rock presenta un concierto íntimo y emotivo con sus temas más representativos.

Simple Plan

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: 620-mil 180

La banda canadiense trae su energía pop punk y canciones icónicas que marcaron a toda una generación.

Festival del Vino de Tlaquepaque

  • Fecha: Viernes 27 a sábado 28 de marzo
  • Lugar: Casa Agave
  • Horario: Aun sin definir
  • Precio: $850-$ mil 050

Un encuentro enológico que reúne bodegas, degustaciones y propuestas culinarias en uno de los municipios con mayor tradición cultural del área metropolitana.

Marzo confirma que Guadalajara no solo es sede de grandes conciertos, sino también un escenario permanente para la cultura, la música y la convivencia. Con una agenda tan variada, el reto no será encontrar qué hacer, sino decidir a cuál de todos estos eventos asistir.

