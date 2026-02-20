Laura Imelda se suma a la iniciativa para pedir identificación oficial en centrales camioneras

Este viernes el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque dio a conocer que, en el marco de la firma de un convenio en la Central Camionera Nueva, además de la instalación de 24 cámaras de videovigilancia conectadas al C5 y al C4 municipal, la alcaldesa del municipio, Laura Imelda Pérez, entregó una iniciativa de reforma para solicitar una identificación oficial a las personas que deseen comprar un boleto de camión y abordar una unidad.

Lo anterior, dijo la alcaldía en un comunicado, se dio tras identificar el modus operandi del crimen organizado, en el cual se detectó que no se solicitaba identificación oficial a las y los pasajeros para abordar autobuses.

Ante esta situación, la alcaldesa entregó una iniciativa de reforma al artículo 46 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que tiene como objetivo establecer que los permisionarios soliciten la documentación necesaria para la identificación de las personas pasajeras. El dictamen ya fue enviado a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para su análisis.

Al respecto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, señaló que la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados por el Gobierno Municipal brindará mayor seguridad a las y los pasajeros en la Central Camionera.

"Esto sirve para todo el País. Es un tema que ya traté en las mesas de seguridad con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Esta iniciativa nos ayudará a fortalecer la seguridad y proteger a nuestras y nuestros jóvenes" , expresó.

La iniciativa presentada por Laura Imelda Pérez Segura se suma a la propuesta presentada en marzo de 2025 ante la Cámara de Diputados por la diputada federal por Jalisco, de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, y suscrita por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en busca de reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de prevenir la desaparición de personas y otros delitos asociados, implementando medidas como la solicitud de identificación y la creación de una base de datos de pasajeros, a fin de que, en caso de emergencia o algún incidente, se pueda contar con una base de datos para su localización y seguimiento.

En ella se destaca la vulnerabilidad de los usuarios ante la delincuencia "ante el alarmante incremento de incidentes de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas y otros delitos asociados al transporte ", por lo cual busca que, a nivel nacional, en las centrales de autobuses se establezca la obligación de presentar identificación oficial al comprar el boleto y al abordar el autobús, "disminuyendo" el riesgo de desapariciones sin rastro en este sistema de transporte, además de desincentivar el uso de autobuses de pasajeros para actividades ilícitas. Sin embargo, la propuesta no ha sido discutida por las y los legisladores.

Suman 77 personas rescatadas del reclutamiento forzado

Por otra parte, Laura Imelda Pérez aseveró que, a diferencia del pasado, su gobierno emprendió acciones directas para atender la problemática de desapariciones en este punto estratégico: "Porque por mucho tiempo no se buscaba a nadie", afirmó, al señalar que existía un estado de omisión que afectó a numerosas familias.

Así, recordó, como resultado de los operativos y la coordinación interinstitucional, el Gobierno Municipal, a partir de la estrategia que se sigue en coordinación con las autoridades estatales y federales a partir de un operativo permanente instalado en la Central Camionera Nueva, se ha logrado la localización de 77 personas, de las cuales 40 son menores de edad.

Instalación de 24 cámaras de videovigilancia conectadas al C5 y al C4 municipal. CORTESÍA/Ayto Tlaquepaque

En materia de infraestructura, destacó también la colaboración con la iniciativa privada y empresas de autotransporte, que comenzaron a instalar torniquetes para regular el acceso a las salas de abordaje.

En este sentido, de acuerdo con Laura Imelda Pérez, el nuevo convenio con el C5 y la instalación de las cámaras fortalecerá las labores de monitoreo y capacidad de respuesta. Además, el Ayuntamiento solicitó el apoyo de la Agencia de Conectividad para habilitar internet gratuito mediante la Red Jalisco, con el objetivo de facilitar la comunicación en casos de emergencia.

La presidenta adelantó que próximamente se lanzará la campaña preventiva "Que no caigan en las redes", orientada a sensibilizar a familias y comunidades sobre los riesgos y mecanismos de captación utilizados por grupos delictivos.

YC