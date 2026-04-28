El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este martes con un ambiente que rápidamente pasará de fresco a verdaderamente sofocante. Según los reportes meteorológicos más recientes, la jornada estará marcada por un cielo completamente despejado, un sol implacable y una ausencia total de lluvias en toda la región centro de Jalisco.

Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han confirmado que las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados centígrados durante la tarde, específicamente entre las 14:00 y las 17:00 horas . Por su parte, la mínima registrada al amanecer rondó los 16 grados, ofreciendo un breve y engañoso respiro matutino a los ciudadanos.

¿Por qué se siente tanto calor en la ciudad hoy?

La respuesta técnica radica en la bajísima humedad relativa del ambiente , que apenas alcanzará un 12 por ciento en su punto más crítico del día. Esta condición de sequedad extrema genera una sensación térmica aún mayor, afectando directamente a quienes transitan por las calles tapatías y utilizan el transporte público.

Además, el viento soplará de forma muy ligera, con ráfagas provenientes del noroeste que no superarán los 11 kilómetros por hora. Esto significa que no habrá brisas refrescantes que ayuden a mitigar el impacto del sol , especialmente en zonas densamente urbanizadas y con planchas de concreto como el centro de Zapopan y Tlaquepaque.

Alerta máxima por radiación ultravioleta en Jalisco

Un factor crucial y sumamente peligroso para este martes es el Índice UV, el cual alcanzará un nivel de 13, considerado como extremo y altamente dañino para la piel humana. Los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) advierten que la exposición directa a los rayos solares sin protección adecuada debe evitarse a toda costa para prevenir quemaduras severas, deshidratación y golpes de calor.

Tips rápidos para sobrevivir a las altas temperaturas

• Usa protector solar dermatológico con un factor de protección FPS 50+ y asegúrate de reaplicarlo cada dos horas rigurosamente, incluso si pasas la mayor parte del tiempo en interiores con ventanas.

• Viste ropa ligera, preferentemente de algodón, que sea holgada y de colores claros para mantenerte fresco; no olvides complementar tu atuendo utilizando gafas de sol con filtro UV y un sombrero de ala ancha.

• Mantén tu botella de agua natural siempre a la mano para beber líquidos constantemente a lo largo del día, y evita por completo hacer ejercicio o actividades extenuantes al aire libre durante las horas pico.

Finalmente, es de vital importancia cuidar nuestro entorno natural en esta temporada de estiaje. La falta de lluvias y el calor intenso elevan drásticamente el riesgo de incendios forestales en el Bosque La Primavera. Si buscas un escape refrescante para el próximo fin de semana, el Lago de Chapala es una excelente opción, pero hoy la prioridad absoluta es mantenernos seguros e hidratados en la ciudad.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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