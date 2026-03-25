Aseguran 30 mil litros de hidrocarburo en Zapopan

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco aseguró hidrocarburo en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en atención a una alerta de contraflujo en las inmediaciones del poblado Venta del Astillero, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron una toma clandestina y varias mangueras que derivaban a un predio, del cual se desprendía olor a hidrocarburo.

Estos hechos se hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal, instancia que inició la carpeta de investigación y solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, la cual fue llevada a cabo por personal de la Defensa y especializado de Pemex.

En el lugar se inhabilitaron varias mangueras que estaban conectadas a la toma clandestina que daban al interior del inmueble, donde se aseguró un tractocamión o pipa, con aproximadamente 30 mil litros de hidrocarburo.

CORTESÍA/FGR

Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente.

Es el segundo hallazgo y aseguramiento de huachicol en una semana, ya que el pasado 19 de marzo, elementos federales también localizaron 19 mil litros de hidrocarburo en el mismo poblado.

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YC