FGR decomisa metanfetaminas ocultas en artesanías en paquetería de la ZMG

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este domingo que ya integra una investigación en contra de quien o quienes hayan participado en un delito contra la salud, luego del aseguramiento de narcóticos en una empresa de paquetería.

Refirió que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, aseguraron en una empresa de paquetería ubicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una caja que contenía siete figuras y una esfera con aproximadamente cinco kilos 766 gramos de metanfetamina.

Se trataba, al parecer, de artesanías en forma de calaveras y manzanas, que se hacían pasar como simples objetos de decoración.

El hallazgo, dijo la FGR con sede en Jalisco, se dio resultado de una denuncia anónima a las autoridades, por lo que el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, ya integra la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho.

Los hechos fueron notificados al Ministerio Público correspondiente, en espera de que se reúnan los indicios necesarios para dar con la persona o las personas responsables.

MF