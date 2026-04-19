El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer desde sus redes sociales que este 19 de abril fueron capturados dos integrantes de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa .

Los dos presuntos generadores de violencia fueron aprehendidos en Mazatlán, Sinaloa, tras cumplimanetar una orden de cateo en aquel sitio.

Anuncian la captura de dos integrantes de "Los Chapitos" en Sinaloa. X / @GabSeguridadMX

La captura de ambos miembros de la facción del Cártel de Sinaloa se logró gracias a los trabajos de inteligencia e investigación por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

A los presuntos delincuentes se les aseguraron armas, entre ellas un fusil Barrett, droga, granadas, equipo táctico y un vehículo .

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Más de "Los Chapitos"

El pasado 16 de abril, fueron capturados otros cinco miembros de "Los Chapitos". A través de redes sociales, las autoridades informaron que las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue aéreo y terrestre, con lo que lograron identificar las zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de los presuntos delincuentes.

La SSPC explicó que los agentes lograron identificar la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario, Sinaloa, por lo que se realizaron vigilancias fijas y móviles que permitieron identificar rutas de acceso mediante caminos de terracería .

Así pues, lograron interceptar un vehículo que circulaba sobre la carretera Escuinapa-Teacapán, donde fueron detenidos los cinco hombres , a quienes les aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, seis chalecos balísticos y el vehículo en que se trasladaban .

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FF