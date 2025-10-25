Arranca la tercera edición del programa Talento al Estilo Jalisco

Con el objetivo de visibilizar e impulsar el talento y habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y humanidades (STEAM+H) de las y los estudiantes de Jalisco, esta mañana arrancó la tercera edición del programa Talento al Estilo Jalisco 2025, una estrategia que busca la proyección de alumnas y alumnos destacados que forman parte de esta iniciativa.

Durante el evento, organizado por la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de la Secretaría de Educación del Estado, se llevarán a cabo conferencias, talleres interactivos, exposiciones, actividades lúdicas y recreativas y espacios de diálogo e intercambio de experiencias y conocimiento. Está destinado a estudiantes de educación básica y media superior, y se busca brindar acompañamiento integral, innovación educativa y un ecosistema formativo que favorezca el desarrollo personal y comunitario.

En tanto, Talento al Estilo Jalisco se divide en cinco áreas estratégicas a fin de impulsar el crecimiento académico y social de las y los participantes dentro de su comunidad educativa. Estas son identificar, empoderar, acompañar, reconocer y conectar, todas ellas con el propósito de formar jaliscienses como “agentes de cambio”.

Talento al Estilo Jalisco está destinado a estudiantes de educación básica y media superior. EL INFORMADOR / O. González

La directora de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, Evangelina Arellano Martínez, destacó que la red Talento al Estilo Jalisco está conformada por estudiantes de 119 municipios de Jalisco. Algunos padres y madres de familia reconocen el valor del programa y las becas académicas a las que pueden acceder sus hijas e hijos, lo que permite que el programa siga fortaleciéndose, comentó.

Por su parte, la coordinadora de la red, Kassandra Edith Muro Ramos, señaló que se busca potenciar los talentos de los menores a fin de formar “jaliscienses con visión global”. Se refuerza la confianza en las y los alumnos, así como conectar el conocimiento con la acción para ser agentes de cambio en la sociedad.

“Este magno evento representa justamente esto: la posibilidad de encontrarnos, de reconocernos y celebrar el talento STEAM de Jalisco. Un talento que aprende, que conecta con el sentido de corazón y actuar con propósito”, dijo.

José María Hernández, de 13 años de edad y estudiante del Centro Educativo para Altas Especialidades de Jalisco (Cepac), es uno de los beneficiarios del programa, al cual ingresó tres años atrás. Reconoció que la red Talento al Estilo Jalisco es exigente, pues busca potenciar las habilidades de los estudiantes, pero crea experiencias que forjan el carácter y ayuda lograr las metas planteadas.

En su caso, la red le ayudó a descubrir su sueño en la vida: viajar por el mundo y competir en justas académicas. Gracias a la red, contó, ha tenido la oportunidad de visitar Singapur, Turquía e Indonesia, y ya alista la siguiente competencia en China.

“Esas experiencias que forjan el carácter y, a veces, cambian tus objetivos. Hay momentos en los que descubres que lo que antes considerabas tu destino ya no te llena del todo, y seguimos cambiando hasta encontrar tu verdadero camino”, expresó.

Talento al Estilo Jalisco permite formar líderes y referentes para la infancia del estado. EL INFORMADOR / O. González

Te puede interesar: Estas son las ubicaciones de las próximas sucursales de Costco

En tanto, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que la estrategia educativa de la administración estatal es formar ciudadanos integrales, con conocimientos en ciencia, cultura, arte, música, entre otros. Adelantó que en los próximos días iniciará un programa de educación de carácter, que consiste en un modelo integral dividido en siete bloques de tres años cada uno. Comenzará desde el nivel preescolar y concluirá en el bachillerato, y se busca formar la personalidad del estudiante.

“Este propósito de darle seguimiento a sus hijos por los próximos 16 años es para poderles ayudarles y servirles, sin duda, pero también es por un genuino interés de tener un mejor México, teniendo un mejor Jalisco”.

Por último, la coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, anotó que Talento al Estilo Jalisco permite formar líderes y referentes para la infancia del estado. Reconoció el trabajo, resiliencia y disciplina de todos los estudiantes que han pulido su talento y han competido internacionalmente para representar a Jalisco y México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB