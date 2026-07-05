Arranca en Guadalajara el operativo de vigilancia de cara al partido México vs Inglaterra

Con una gran afluencia de aficionados, en un ambiente de orden y seguridad, arrancó desde temprana hora el operativo coordinado del Gobierno de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal de cara al partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra de este domingo, previsto para comenzar a las 18:00 horas.

Las autoridades recordaron que, para la protección, orden y cuidado de todos los asistentes tanto al FIFA Fan Festival, el Centro Histórico de Guadalajara y los entornos de la Glorieta Minerva, se han desplegado más de tres mil elementos de seguridad de todos los niveles de gobierno, incluido la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Y así, como parte del mismo operativo, el secretario general del Gobierno de Guadalajara, Manuel Romo, y el secretario de Seguridad del estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, realizaron esta mañana un recorrido preventivo por algunos puntos del Centro Histórico de Guadalajara y la Glorieta Minerva, entre estos, en las inmediaciones del Mercado Corona.

"En medio del ambiente que ha consolidado a Guadalajara como la mejor sede mundialista, miles de ciclistas disfrutan de la Vía Recreactiva, que funciona en su horario habitual y convive sin incidentes con los miles de asistentes que desde esta mañana se dan cita en el FIFA Fan Festival para presenciar el histórico encuentro", indicó el ayuntamiento de Guadalajara.

Las autoridades recordaron que, una vez concluida la Vía Recreactiva, y como parte del operativo de protección y seguridad diseñado por el gobierno de Guadalajara, el gobierno de Jalisco y el gobierno federal, se mantendrá cerrada a la circulación la Avenida Vallarta, desde la Calzada Independencia hasta la Glorieta Minerva.

Hasta el corte estimado de las 13:00 horas, en el FIFA Fan Festival y plazas aledañas del Centro Histórico se reportaba la asistencia de 14 mil 600 personas, con cifras en actualización minuto a minuto.

Disponen de áreas exclusivas para personas con discapacidad

Por otro lado, el Gobierno de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y los organizadores del FIFA Fan Festival dispusieron de zonas acondicionadas, seguras y delimitadas para personas con discapacidad.

Las zonas habilitadas se encuentran en el Parque San Jacinto, la Glorieta Minerva y el FIFA Fan Festival. Todas son de acceso gratuito y contarán con el apoyo del personal debidamente capacitado para orientar y asistir a los usuarios a su llegada.

Además de las pantallas dispuestas en estos espacios públicos, el Gobierno de Guadalajara recuerda que también puede disfrutarse la fiesta mundialista en la Plaza de las Américas y el Auditorio Benito Juárez.

El dato:

Se informa que en el Centro Histórico existen 50 islas de limpieza para que la población pueda depositar su basura en una estrategia de cuidado compartido del espacio público ; además, se han dispuesto contenedores de basura en la Glorieta Minerva con el objetivo de contribuir a la limpieza en los festejos mundialistas.

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MB