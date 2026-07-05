Subsecretaría de Derechos Humanos invita a personas con discapacidad a disfrutar de espacios con áreas destinadas a su inclusión en este Mundial 2026

En busca de garantizar la seguridad, la inclusión y la integridad física de las personas con discapacidad durante las celebraciones programadas en la vía pública, el Gobierno de Jalisco, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General, emitió un atento llamado a este sector de la población y a sus familias para planificar su asistencia a entornos seguros, donde se cuente con espacios que prioricen su estadía .

"Esta Subsecretaría recomienda de manera prioritaria a la población con discapacidad optar por asistir a las sedes oficiales del FIFA Fan Fest en lugar de la zona de la Glorieta Minerva", dijo.

Hay espacios para todas las personas aficionadas

Recordó que espacios como el FIFA Fan Fest Guadalajara, la Zona Fan de la explanada de Plaza de las Américas y el Vibra Jalisco en el Auditorio Benito Juárez cuentan con espacios debidamente acondicionados y cuentan con áreas especializadas, infraestructura de accesibilidad universal y personal capacitado para asegurar una experiencia digna, cómoda y completamente segura.

Es así que, dado que se proyecta una concentración masiva de aproximadamente 120 mil personas en el área de la Glorieta de La Minerva, en un espacio que, por sus características en medio de la vía pública, no contará con áreas reservadas ni infraestructura de acceso preferencial, las condiciones de desplazamiento presentarán una alta complejidad .

"La densidad de las aglomeraciones podría limitar la movilidad, así como reducir la capacidad de respuesta o evacuación oportuna ante una emergencia", añadieron las autoridades.

Además, reiteraron que, bajo criterios estrictos de gestión de riesgos y de salvaguarda para la primera infancia, se estableció que el ingreso a las sedes oficiales del FIFA Fan Fest Guadalajara estará permitido únicamente para niñas y niños mayores de 3 años.

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Este es el protocolo de seguridad sugerido

Para las y los ciudadanos que, bajo los criterios de autoprotección, determinen asistir al punto de La Minerva, se comparte el siguiente protocolo de recomendaciones emitido por esta autoridad en derechos humanos:

Protocolo de Prevención y Medidas de Autoprotección (Zona Minerva)

Acompañamiento estratégico : Se exhorta a acudir en compañía de una persona de apoyo que pueda asistirle en los desplazamientos o ante cualquier eventualidad.

: Se exhorta a acudir en compañía de una persona de apoyo que pueda asistirle en los desplazamientos o ante cualquier eventualidad. Planeación y ubicación de servicios : Es indispensable identificar de manera previa los puntos de acceso y salida establecidos, así como los módulos de servicios médicos y puntos de reunión ubicados en antes de ingresar a la zona de mayor densidad.

: Es indispensable identificar de manera previa los puntos de acceso y salida establecidos, así como los módulos de servicios médicos y puntos de reunión ubicados en antes de ingresar a la zona de mayor densidad. Anticipación e instalación : Se sugiere llegar con suficiente anticipación para ubicarse en espacios laterales o áreas con mayor margen de maniobra, evitando las zonas céntricas donde la concentración de la multitud sea más intensa.

: Se sugiere llegar con suficiente anticipación para ubicarse en espacios laterales o áreas con mayor margen de maniobra, evitando las zonas céntricas donde la concentración de la multitud sea más intensa. Flujo vial : Mantener libres en todo momento las rutas de circulación y evitar colocarse en puntos donde el flujo peatonal pueda dificultar o bloquear su movilidad.

: Mantener libres en todo momento las rutas de circulación y evitar colocarse en puntos donde el flujo peatonal pueda dificultar o bloquear su movilidad. Enlace y comunicación : Portar un teléfono celular con carga de batería completa, compartir la ubicación en tiempo real con personas de confianza y acordar un punto de encuentro en caso de separación.

Especificaciones técnicas por tipo de apoyo y condición

Movilidad y ayudas técnicas : Verificar previamente el estado óptimo de funcionamiento de sillas de ruedas manuales (llantas y frenos), carga completa de la batería en sillas eléctricas, así como el buen estado de bastones, andaderas o prótesis.

: Verificar previamente el estado óptimo de funcionamiento de sillas de ruedas manuales (llantas y frenos), carga completa de la batería en sillas eléctricas, así como el buen estado de bastones, andaderas o prótesis. Discapacidad visual : Acudir con una persona guía y utilizar las herramientas habituales de orientación para desplazarse con mayor seguridad.

: Acudir con una persona guía y utilizar las herramientas habituales de orientación para desplazarse con mayor seguridad. Discapacidad auditiva : Mantener comunicación visual constante con su acompañante y acordar señas básicas con las personas a su alrededor para actuar ante situaciones de emergencia.

: Mantener comunicación visual constante con su acompañante y acordar señas básicas con las personas a su alrededor para actuar ante situaciones de emergencia. Condiciones de sensibilidad al estímulo : En caso de alta sensibilidad al ruido, luces o multitudes, evaluar la permanencia en el sitio y priorizar la ubicación en los perímetros menos concurridos.

: En caso de alta sensibilidad al ruido, luces o multitudes, evaluar la permanencia en el sitio y priorizar la ubicación en los perímetros menos concurridos. Salud e insumos : Llevar consigo los medicamentos prescritos, apoyos técnicos o insumos necesarios para la jornada, asegurar una hidratación constante y vestir ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Atención y respuesta a emergencias

"Si durante el evento se perciben empujones, movimientos bruscos de la multitud o cualquier situación que comprometa su integridad, se instruye a la población a replegarse de inmediato hacia las zonas laterales de menor densidad y solicitar apoyo al personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos o la Secretaría de Seguridad del Estado", añadieron las autoridades.

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FF