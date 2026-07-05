Subsecretaría de Derechos Humanos invita a personas con discapacidad a disfrutar de espacios con áreas destinadas a su inclusión en este Mundial 2026

En busca de garantizar la seguridad, la inclusión y la integridad física de las personas con discapacidad durante las celebraciones programadas en la vía pública, el Gobierno de Jalisco, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General, emitió un atento llamado a este sector de la población y a sus familias para planificar su asistencia a entornos seguros, donde se cuente con espacios que prioricen su estadía."Esta Subsecretaría recomienda de manera prioritaria a la población con discapacidad optar por asistir a las sedes oficiales del FIFA Fan Fest en lugar de la zona de la Glorieta Minerva", dijo.Recordó que espacios como el FIFA Fan Fest Guadalajara, la Zona Fan de la explanada de Plaza de las Américas y el Vibra Jalisco en el Auditorio Benito Juárez cuentan con espacios debidamente acondicionados y cuentan con áreas especializadas, infraestructura de accesibilidad universal y personal capacitado para asegurar una experiencia digna, cómoda y completamente segura.Es así que, dado que se proyecta una concentración masiva de aproximadamente 120 mil personas en el área de la Glorieta de La Minerva, en un espacio que, por sus características en medio de la vía pública, no contará con áreas reservadas ni infraestructura de acceso preferencial, las condiciones de desplazamiento presentarán una alta complejidad."La densidad de las aglomeraciones podría limitar la movilidad, así como reducir la capacidad de respuesta o evacuación oportuna ante una emergencia", añadieron las autoridades.Además, reiteraron que, bajo criterios estrictos de gestión de riesgos y de salvaguarda para la primera infancia, se estableció que el ingreso a las sedes oficiales del FIFA Fan Fest Guadalajara estará permitido únicamente para niñas y niños mayores de 3 años.Para las y los ciudadanos que, bajo los criterios de autoprotección, determinen asistir al punto de La Minerva, se comparte el siguiente protocolo de recomendaciones emitido por esta autoridad en derechos humanos:"Si durante el evento se perciben empujones, movimientos bruscos de la multitud o cualquier situación que comprometa su integridad, se instruye a la población a replegarse de inmediato hacia las zonas laterales de menor densidad y solicitar apoyo al personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos o la Secretaría de Seguridad del Estado", añadieron las autoridades.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF