De cara al encuentro entre México e Inglaterra, que se disputarán el pase a los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026, el ayuntamiento de Tlaquepaque recordó que también en este municipio se han dispuesto pantallas gigantes en las cuales la ciudadanía puede disfrutar de la transmisión del encuentro.

Así, la alcaldía de esta villa alfarera recordó que una de las pantallas se ubica en uno de los espacios más emblemáticos, en el corazón de su pueblo mágico. La pantalla se ubica sobre la explanada de presidencia, a un costado de El Parián de Tlaquepaque.

Como parte de la estrategia "Todo Tlaquepaque Juega", el municipio también ha dispuesto pantallas en El Sauz, en la explanada del Andador Torres Bodet, y en San Martín de las Flores, en su plaza principal.

En el caso de Miravalle, la pantalla gigante para disfrutar del partido se ubica en Artes Plásticas, justo en el cruce de Castillo Negrete y Antonio Paniagua, mientras que en El Vergel se encuentra en Deportes, entre la calle Clavel y Cardenal.

ESPECIAL

¿A qué hora es el partido México vs Inglaterra este domingo 5 de julio?

Las transmisiones de los octavos de final comenzarán a las 18:00 horas. Se exhorta a la población a mantener el orden en todo momento para conservar el ambiente familiar.

Te puede interesar: Guadalajara prevé domingo nublado con lluvia durante el México vs Inglaterra

A estos espacios se suman los existentes en municipios como Guadalajara y Zapopan, por lo cual se pide a la ciudadanía considerarlos para disfrutar de la transmisión en sus entornos cercanos, a fin de evitar aglomeraciones en las sedes principales.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS