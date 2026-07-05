FIFA Fan Fest Guadalajara reporta aforo lleno; piden considerar otras sedes para ver el México vs Inglaterra

Apenas media hora antes de que comenzara el encuentro entre las selecciones de fútbol de Brasil y de Holanda, el FIFA Fan Fest de Guadalajara reportaba un aforo lleno. A través del semáforo de ocupación oficial de este espacio, compartido en tiempo real en la liga de https://tequiero.guadalajara.gob.mx, a las 13:24 horas se reportaba una asistencia del 80% de su capacidad.

Considerando que aún hay personas esperando para ingresar, previendo que en los próximos minutos llegue al 100% de su capacidad, las autoridades recomendaron a la ciudadanía considerar otros espacios para acudir a ver la transmisión tanto de este encuentro como del tan esperado México contra Inglaterra, previsto para las 18:00 horas de hoy domingo.

"Te invitamos a disfrutar del partido en restaurantes y otros espacios de nuestra ciudad para apoyar el comercio local. También puedes disfrutarlo en La Minerva y el Parque San Jacinto", señaló el ayuntamiento de Guadalajara. También se encuentra disponible el espacio de Vibra Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez.

"Todas son de acceso gratuito y contarán con el apoyo del personal debidamente capacitado para orientar y asistir a los usuarios a su llegada", finalizó la autoridad.

¿Qué no se permite llevar al Fan Fest?

Entre los artículos restringidos dentro del FIFA Fan Fest y otros espacios como la Zona Fan de Zapopan y el Vibra Jalisco se encuentran alimentos y bebidas, armas o cualquier objeto que pueda fungir como tal, equipos de fotografía y video (incluyendo drones), mascotas, altavoces y bocinas, drogas, aerosoles y carriolas.

Tampoco se permite el acceso con cigarros y cigarrillos electrónicos, balones, instrumentos musicales, promocionales, pancartas, banderas con astas de más de 1.5 metros, envases, mochilas grandes, encendedores, láseres, explosivos y pirotecnia.

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Al no estar permitido el ingreso con paraguas, y de cara a las lluvias previstas para esta tarde por las autoridades en materia de climatología, se recomienda acudir con impermeable.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno han insistido a la población en mantener el orden en todo momento, pues cualquier acto vandálico o alteración del orden público será sancionado de inmediato.

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AS