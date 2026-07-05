Como un domingo habitual, la avenida Juárez es cerrada a la circulación vial para permitir el desarrollo de la Vía RecreActiva, y vuelve a ser abierta hacia las 14:00 horas, una vez concluidas sus actividades.

Sin embargo, este domingo será distinto, y se mantendrán restricciones viales de cara a la transmisión del partido de México contra Inglaterra en las pantallas dispuestas en el primer cuadro de la ciudad y la Glorieta de La Minerva .

Los cierres de este domingo en Guadalajara

Así, a las 14:00 horas se reabrirá el tramo de Tetlán a la Calzada Independencia. Sin embargo, se mantendrá cerrado a la circulación vehicular el tramo que va de la Calzada Independencia a la Glorieta Minerva, permitiendo únicamente el paso peatonal para quienes asisten al Centro de Guadalajara y a las inmediaciones de la glorieta.

Las autoridades han instado a las y los conductores a evitar la zona y buscar vías alternas para llegar a sus destinos. Además, se ha solicitado que salgan con antelación para evitar posibles retrasos derivados de los cierres.

Fue el pasado viernes cuando el Gobierno de Jalisco dio a conocer que serán instaladas más pantallas en torno a La Minerva, previendo una alta asistencia a este espacio público de cara al partido de México que se disputará a las 18:00 horas de este domingo.

ESPECIAL

Las actividades en La Minerva

Las actividades en torno a la Glorieta comienzan desde las 14:10 horas e incluyen música de DJ, presentaciones de banda, cumbia y mariachi previo al partido futbolístico. El gran cierre de " Mi Banda El Mexicano de Casimiro Zamudio " se prevé a las 20:10 horas, habiendo concluido el encuentro.

Además, el Gobierno de Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad en todo momento, pues afirmó que "no habrá tolerancia ante actos vandálicos que puedan llegar a registrarse", y se aplicarán las sanciones correspondientes.

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FF